​Ciutadans fulmina a Roldán i tria a Carrizosa com a candidat a la Generalitat

Carlos Carrizosa serà el candidat de Ciutadans a la presidència de la Generalitat de Catalunya. La proposta ha estat feta pel Comitè Permanent del partit taronja i deixa fora de la cursa electoral a la fins ara portaveu del partit al Parlament, Lorena Roldán. La decisió encara ha de ser ratificada pel Comitè Executiu del partit, per a res fa pensar que no serà així.









A la reunió en què s'ha pres aquesta decisió han estat presents, entre d'altres, la presidenta del partit, Inés Arrimadas, Carrizosa i Roldán.





En un comunicat fet públic per la formació taronja, es defensa la unitat de tots els partits constitucionalistes. "Com a primer partit de Catalunya i casa comuna del constitucionalisme, intensificarà les converses i contactes amb la resta de formacions constitucionalistes per arribar a una candidatura conjunta", assenyala el comunicat, que afegeix que aquest acord és imperatiu davant "la gravetat de la situació a Catalunya , amb un president a punt de ser inhabilitat per la Justícia, amb un govern nacionalista instal·lat en l'enfrontament i absent en la gestió d'una crisi sense precedents i amb l'amenaça que el separatisme pugui tornar a governar després d'unes eventuals eleccions la celebració del qual fixarà exclusivament en interès de l'agenda separatista ".





La proximitat de Carrizosa a la presidenta de el partit, Inés Arrimadas, de la qual va ser mà dreta durant la passada campanya electoral a Catalunya en què Ciutadans va ser el partit més votat, ha estat un motiu de pes per a la seva elecció. A més, segons assenyala el partit en el seu comunicat volen que el seu cap de llista tingui "exclusivament càrrec públic a Catalunya, perquè no pugui ser identificat com un candidat de sigles i difumini qualsevol idea de partidisme, facilitant així una futura coalició constitucionalista".





Per la seva banda, Lorena Roldán mantindrà el seu lloc de portaveu al Parlament fins que acabi la legislatura i continuarà exercint el seu càrrec de portaveu de el partit al Senat. Aquesta ha estat una altra de les causes per les quals s'ha pres la decisió, segons reflecteix el comunicat de el partit taronja. "La situació política a nivell nacional, marcada per la pandèmia de la COVID-19, requereix que l'actual candidata, Lorena Roldán, se centri en les seves importants responsabilitats com a portaveu de Cs al Senat i com a portaveu nacional adjunta del Comitè Executiu".