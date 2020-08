Podria arribar el virus de Nil a Catalunya?

Tot i que el Covid-19 ocupi totes les portades, hi ha altres virus que està fent estralls a Andalusia. Es tracta del virus de Nil Occidental, una malaltia que, en la seva forma menys agressiva, provoca símptomes com dolor abdominal, mal de cap, febre, falta de gana, dolors musculars, nàusees, vòmits, diarrea, erupció o la inflamació dels ganglis limfàtics. En la seva pitjor versió, pot provocar la pèrdua de coneixement, confusió, rigidesa en el coll i fins i tot, la mort. Aquest divendres s'ha notificat la tercera víctima mortal a Andalusia.





El culpable de la transmissió d'aquest virus és un mosquit, l'Aedes japonicus, una espècie invasora que prové del Japó, Corea, el sud de la Xina i Rússia. L'insecte va ser detectat l'any passat a Espanya i ja s'ha estabilitzat en zones com Astúries, Cantàbria i "no es descarta que ho faci cap a Galícia i altres territoris de nord de la península, com Catalunya", adverteixen des de l'Associació d'Empreses de control de Plagues (ADEPAP).





Aquest mosquit s'ha expandit s'ha expandit pel món en les últimes dècades, principalment, pel comerç de pneumàtics usats, i és un excel·lent vector de virus infecciosos com el Dengue, el Chikungunya i, especialment, el virus de Nil Occidental.





L'Aedes japonicus és de color marró, una mica més gran que el mosquit tigre i té ratlles morades al tòrax. "Per la seva ràpida capacitat d'expansió, aquest mosquit és molt difícil d'eradicar i ha vingut per quedar-se", explica Quim Sendra, president de ADEPAP. "Si arriba a Catalunya ho farà pel nord i en zones de muntanya, boscoses i on la ramaderia sigui present, ja que aquest insecte no s'adapta a zones geogràfiques amb temperatures que superen els 30 graus". Encara que sembla que podria estar guanyant resistència, donada la seva ràpida expansió per Andalusia.





És important frenar l'expansió d'aquest mosquit i en cas de trobar-lo en una zona on encara no estigui present, eradicar abans que tingui una presència important, perquè si no es pot convertir en una tasca impossible. A Andalusia el mosquit ja és una realitat i per tant, el virus de Nil també. Aquest divendres hi havia 33 contagis confirmats (14 estan ingressats) i tres víctimes mortals provocades pel virus.