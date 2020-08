França alerta de les conseqüències d'un nou tancament de fronteres europees pel coronavirus

El president francès, Emmanuel Macron, va alertar el divendres de les conseqüències que podria comportar un nou tancament de les fronteres entre els països de la Unió Europea tot i l'augment "exponencial" dels casos de coronavirus.









Un dia després que les autoritats sanitàries anunciessin l'extensió de les zones 'vermelles' al sud de França, Macron va trucar a la coordinació europea i va demanar abordar la situació des d'un "prisma comú".





"Tancar les fronteres entre dos països no té sentit quan hi ha brots, àrees de circulació activa, que estan molt identificades", ha argumentat. Així, ha especificat que Europa té milions de treballadors fronterers, de manera que seria "absurd" dificultar la "vida diària, la vida econòmica" de la població.





Macron va recordar que va parlar la setmana passada amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, durant la seva visita a la residència d'estiu de president al sud de França i va dir poder tornar a fer-ho aviat.





"Treballarem durant els pròxims dies per seguir avançant", va manifestar abans d'afegir que "no s'han de repetir els errors comesos al març". "És contraproduent i, per sobre de tot, és poc efectiu a l'hora de lluitar contra el virus", va afirmar.





França va constatar el divendres altres 7.379 casos de COVID-19, un fort augment comparat amb els dies anteriors. Actualment hi ha 22 regions o departaments a tot el país que han estat classificats com a zones d'"alt risc" d'infecció, segons informacions del diari 'Le Figaro'.





Dijous van ser 6.111 els nous contagis registrats. A més, en l'últim dia s'han sumat altres 20 morts, el que situa en 30.596 la xifra total de morts des del passat mes de març.

Actualment es troben hospitalitzades 4.535 persones, de les quals 387 estan ingressades en les unitats de cures intensives -el dijous eren 381-. "La dinàmica de la progressió de la pandèmia és exponencial en la França continental", va alertar el Ministeri de Sanitat.