Desmantellada una festa il·legal amb més de 160 persones al districte barceloní de Sants

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat aquest dissabte de matinada una festa il·legal celebrada a una nau industrial de la zona Franca, al districte de Sants, que reunia a més de 160 persones, incomplint les mesures sanitàries decretades per el coronavirus.









Els agents han detingut un home per presumpte tràfic de drogues i han denunciat a tots els assistents per no portar mascareta ni guardar la distància social, informen aquest dissabte els dos cossos policials en sengles comunicats.





També ha denunciat a vuit dels assistents, per tinença de substàncies estupefaents, i als promotors de l'activitat, per organitzar una festa il·legal.





La festa, que comptava amb aparells de música i ampolles d'alcohol i refrescos, es va convocar per les xarxes socials i també es van vendre entrades per poder accedir-hi.





Els Mossos van rebre l'avís per part d'una persona que va saber que algú volia aprofitar-se d'una festa que ella mateixa tenia previst celebrar en un altre lloc abans que s'estipularan les restriccions per la pandèmia.