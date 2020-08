Els cinc senadors de JxCat es donen de baixa del PDeCAT

Els cinc senadors de el grup parlamentari de JxCat al Senat s'han donat de baixa com a associats del PDeCAT davant la "deriva que està prenent el partit, que no respecta els acords presos en l'última Assemblea Nacional".









Els senadors Josep Lluís Cleries, Mayte Rivero, Josep Maria Cervera, Josep Maria Matamala i Assumpció Castellví han anunciat la seva decisió en una declaració conjunta difosa a través de Twitter.





A més, han qualificat d'intolerable la decisió del PDeCAT de demanar a JxCat per l'ús de les sigles de Junts: "Els senadors i senadors de JxCat seguirem treballant per Catalunya i per la seva gent a la banda de el president Puigdemont".