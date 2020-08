El PDeCAT acusa ERC de ser "partidista" per demanar que la Generalitat es personi en el cas 3%

El portaveu del PDeCAT, Marc Solsona, ha desvinculat al partit del cas del 3% de presumpte finançament irregular i ha titllat de "partidista" la proposta del vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, que la Generalitat es personi com a acusació particular en el cas del 3% de presumpte finançament irregular.









"Entenc que el vicepresident Aragonès, com a responsable d'ERC, fa unes declaracions amb cert partidisme d'oportunitat", ha sostingut en roda de premsa telemàtica, després que l'Audiència Nacional proposés incloure al PDeCAT en el judici pel 3%, a l'igual que CDC i una trentena de persones.





Solsona ha defensat que el PDeCAT és un "partit de parets de vidre" i està compromès amb la transparència i la lluita contra la corrupció, però ha negat la vinculació de la formació amb aquest cas.





De fet, ha explicat que van veure de manera sorprenent que el PDeCAT estigués inclòs en l'acte d'acusació de l'Audiència Nacional, ja que defensa que quan es van produir aquests fets el partit "no existia".





"Imputar delictes a una persona jurídica que no existia ho entenem, com a mínim, bastant surrealista", ha subratllat, i ha garantit que no es podran trobar indicis que vinculin el 3% amb el PDeCAT.





També ha advertit que el partit no esperarà de manera passiva davant aquesta acusació, sinó que es defensaran de manera activa, tot i que primer esperaran a veure l'acte judicial, que encara no han pogut veure.