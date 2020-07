Miriam Nogueras dimiteix del seu càrrec de vicepresidenta del PDeCAT

La vicepresidenta del PDeCAT Miram Noguera s ha decidit abandonar el seu lloc en la direcció de el partit, tot i que, de moment, mantindrà la seva condició de militant.









Nogueras ha estat una de les principals defensores dins el PDeCAT dels postulats de Carles Puigdemont i de fusionar els dos partits. De fet, ja és associada de la formació polítca que lidera l'expresident de la Generalitat, JxCat.





La de Nogueras és, segons ha publicat El Món, la primera dimissió que es produeix en la direcció del partit, en un moment en què està en debat el futur del PDeCAT davant la fundació de JxCat, el nou partit impulsat per l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont. No obstant això, algunes fonts apunten que és molt possible que en les pròximes hores es produeixin noves dimissions entre els membres de la directiva de el partit





Dins de la direcció, encapçalada per David Bonvehí, Nogueras ha liderat el sector intern del PDeCAT favorable als postulats de Puigdemont i que el partit transiti cap a JxCat.





Nogueras va ser un dels membres de la direcció del partit que va mostrar un suport més ferm a les idea de la confluència amb el nou partit de Puigdemont. I la derrota de les propostes que ella defensava li va obrir la porta a la sortida de la direcció.