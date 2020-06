Algunes de les figures més influents del PDeCat rebutgen que el partit sigui absorbit per JxCat

Alcaldes i quadres territorials afins a la direcció del PDeCat han impulsat un manifest que demana "fugir de pensament únic" en la reordenació de JxCat i defensen que el partit no pot deixar d'existir.









Aquest text, avançat per Nació Digital, xoca amb el llançat dissabte per càrrecs electes i votants de JxCat en què, sota l'etiqueta de 'Junts', urgeixen a impulsar "sense més demora l'ordenació" de l'espai polític de la formació, amb més de 2.000 adherits.





El manifest afí a la direcció del PDeCat demana reconfigurar un espai en què, a més de fugir del pensament únic, destaquin valors com el de la bona gestió, entre d'altres qüestions.





"Un projecte polític com aquest, com el que representem, no es pot diluir i encara menys deixar d'existir", diu el text, que la direcció del partit no ha secundat.





També reivindiquen que formen part d'una tradició política que sempre ha acollit i ha buscat comptar amb persones diverses: "Per sumar sempre estarem, però des del reconeixement dels sumands. Reivindiquem la construcció nacional efectiva i haver mogut la centralitat del catalanisme cap a l'independentisme deixant-lo en el sector majoritari de la societat catalana".





A més, es defineixen com a hereus d'un projecte polític que té al seu ADN la "reivindicació nacional"; la defensa de l'economia productiva; el model d'escola catalana; la defensa del món rural; el reequilibri territorial; la defensa dels treballadors i autònoms; la indústria; el model sanitari; els drets individuals i col·lectius, i la cultura de la feina.