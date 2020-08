Lluís Puig es dóna de baixa del PDeCAT

L'exconseller i actual president de la Taula de l'congrés fundacional de la nova JxCat, Lluís Puig, s'ha donat de baixa del PDeCAT per les "decisions preses per l'Executiva, que no s'adapten a el mandat de l'Assemblea ni de el Consell Nacional de transitar cap a JxCat ".





Ho ha explicat en una piulada recollit per Europa Press, després que també s'hagin donat de baixa els cinc senadors de el grup parlamentari de JxCat --que van exposar les mateixes raons que Puig-- i els regidors del partit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.





Tot això, després que el PDeCAT hagi demandat a JxCat per un canvi en la propietat de les sigles en el registre de partits, després del que van passar de la direcció del PDeCAT a ser controlades per persones pròximes a l'expresident de la Generalitat i líder del nou JxCat, Carles Puigdemont.