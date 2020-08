Denunciades 95 persones per una festa il·legal a Viladecans

Els Mossos d'Esquadra han identificat i denunciat a 95 persones aquest diumenge per participar en una festa il·legal a l'espai natural del Remolar de Viladecans (Barcelona) que no respectava les mesures de seguretat pel coronavirus.





L'avís ha arribat a les 00.30 hores, i Mossos i Policia Local s'han dirigit a al lloc dels fets: hi havia una concentració d'un centenar de vehicles en un aparcament.





La festa es va convocar a través de les xarxes socials i els assistents no portaven mascareta ni respectaven la distància de seguretat, però no hi ha hagut cap detingut.