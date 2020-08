Carme Artigas: "Si la nostra economia no implanta la dada intel·ligent, no podrà ser pròspera"

En entrevista a El Espanyol la Secretària d'Estat per a la Digitalització, Carme Artigas , es mostra rotunda i desgrana les claus de la necessitat d'accelerar el procés de digitalització a casa nostra. Ho diu amb coneixement de causa perquè ella és una de les majors expertes del nostre país en Big Data.





















En paraules d'Artigas nascuda a Vilassar de Mar "la digitalització ha d'arribar a tots". Així ho afirma aquesta llicenciada en enginyeria i ciències químiques, d'aquí va virar a l'encara desconegut món de la digitalització, on es va guanyar el respecte d'universitats tan prestigioses com Columbia, Berkeley o Stanford.





Per Carme Artigas "no podem regular tot perquè mataríem la innovació. Però hem de regular allò que vulnera drets. En matèria de digitalització, Espanya pateix un retard històric d'almenys quinze anys. Aquests temes no han estat prioritaris. No podem quedar-nos enrere en aquest àmbit. És la clau per ser competitius. la pandèmia ens ha obligat a reaccionar encara més ràpid. Estic encantada de poder ajudar ".





Per a ella, a Espanya, "no podem deixar passar el tren de la digitalització. No pretenc que la gent em aplaudeixi el primer dia, però tampoc m'agradaria que em prejuzgasen. Tenim els mitjans per treballar. Potser ens falta un context de major tranquil·litat política ".





I es mostra convençuda que "qui decideix què és important és l'opinió pública. Jo reclamo que els temes en els que treballem siguin tinguts per la societat com a importants. Estic d'acord: ens passem el dia mirant què ha passat, però no mirem cap a on anem. Hem de redefinir la societat i els nostres principis, fer-nos noves preguntes. Els poso un exemple. Es tracta d'una iniciativa que m'enorgulleix impulsar: la carta de drets digitals de la ciutadania. Quins són els nostres valors? Quins nous drets volem defensar? els de el món analògic no es poden perdre en l'àmbit digital, però hi ha alguns nous que no ens havíem plantejat i que vam començar a reclamar. el dret a la desconnexió, a la veritat ... el reconeixement facial per part dels Estats, la privacitat ... Són debats tremendament interessants.





Artigas es pregunta: "Què passa quan la tecnologia és capaç de pensar? Entre tots, hem de posar aquestes discussions de moda".









Per a la responsable en el govern de Sánchez de la digitalització de país són dos dels principals debats digitals i tecnològics que s'han d'incorporar la política espanyola. "Hi ha dos que ja estan en agenda. Els drets dels ciutadans en el món digital, que es convertiran en un projecte de llei. D'altra banda, els reptes ètics de la intel·ligència artificial. L'altre gran desafiament és: ¿quines són les claus per aconseguir que l'economia espanyola sigui competitiva? Aquí entren en joc la digitalització i el big data ".





I adverteix que "o implantar l'economia de la dada intel·ligent en tots els sectors o no tindrem les bases per ser pròspers. Una altra de les claus de l'agenda digital és l'aposta concreta per sectors: agricultura, salut, turisme i mobilitat. Aquests quatre són els primers en els quals hem posat el focus ".





Per al finançament de tots aquests plans descriu que "hi ha tres vies: els pressupostos generals de l'Estat, el pla plurianual 2021-2027 de la Unió Europea i els fons de rescat pel coronavirus. Una part important d'aquests 140.000 milions aniran destinats als plans digitals que el Govern ja tenia en marxa i que l'agenda digital concretarà amb mesures, compromisos i plans d'acció. els Pressupostos seran molt importants. per si sols i perquè els necessitem perquè arribin els fons europeus ".