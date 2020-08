Neymar anuncia que es queda al PSG i renuncia a tornar al Barça

El davanter brasiler Neymar ha anunciat que no té la intenció d'abandonar el seu actual club, el Paris Saint Germain, i que el seu somni és continuar la temporada que ve al quadre parisenc per guanyar la Champions.









D'aquesta manera, Neymar renúncia a qualsevol opció de tornar a Barça, tot i que el president de club, Josep Maria Bartomeu, l ja havia assegurat fa uns dies que no tenia intenció de fitxar-lo.





"Em quedo al PSG la temporada que ve. Em quedo amb l'ambició de tornar a arribar a la final de la Champions, i aquest cop per guanyar-la", ha explicat el davanter a la revista oficial de club parisenc, Paris Le Mag. Amb ironia, el compte de twitter de la publicació comença amb un "es queda" recordant la famosa frase de Piqué pocs dies abans que el brasiler sortís del Barça per anar-se'n al PSG.

En la mateixa entrevista, el davanter brasiler ha assegurat que la seva intenció és fer tot el possible per entrar al llibre d'or del club parisenc, i sap que això passa per guanyar la primera Champions per l'equip de la capital francesa. "M'agrada la idea de fer tot el que estigui a les meves mans per deixar el meu nom en els llibres d'història de el club ", ha reconegut.