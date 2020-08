Sánchez i Iglesias es reuniran aquest dilluns per preparar la negociació dels PGE i els contactes amb l'oposició

El president de Govern, Pedro Sánchez i el vicepresident segon i secretari general de Podem, Pablo Iglesias, tenen intenció de reunir-se aquest dilluns a la tarda per preparar la negociació dels Pressupostos i la ronda de contactes de Sánchez amb l'oposició, segons han confirmat fonts de la formació 'estatge'.









La reunió es produirà en vigílies que Sánchez rebi dimecres al Palau de la Moncloa al president de PP, Pablo Casado, i a la de Ciutadans, Inés Arrimadas García, per demanar-los "unitat" i col·laboració per aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE ) i per renovar institucions pendents (CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor de el Poble i el Consell de RTVE).





No obstant això, Podem ja va expressar les seves reticències a que Sánchez i el PSOE mirin a Ciutadans i fins i tot al PP com a possibles socis per aprovar els pressupostos generals de l'Estat.





PRIMER, UN ACORD DE PSOE I PODEM

El seu portaveu, Isa Serra, ja va avisar divendres passat que Podem no dóna suport aquest gir i que segueix apostant pels socis de la moció de censura de 2018 i de la investidura de Sánchez. En tot cas, des de la formació estatge volen tancar els eixos dels pressupostos amb el PSOE i posposar el diàleg amb l'oposició perquè no sigui Ciutadans qui condicioni la confecció de el projecte.





Fonts de l'Executiu recorden que un projecte de Pressupostos ho és, precisament, de tot el Govern, i que sempre es produeixen converses entre tots els ministeris per elaborar-lo. La Moncloa no ha confirmat que Sánchez vagi a reunir-se amb Iglesias i les fonts consultades per Europa Press es limiten als assenyalar que el president té reunions de treball i que amb Iglesias té un contacte fluid i permanent.





Per la seva banda, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha afirmat aquest dilluns a RNE que no hi ha "inquietud" alguna malgrat els "matisos diferents" entre els dos socis de Govern i ha insistit que la pandèmia els ha "unit molt" .