Qui té més risc de morir per Covid-19?

Un article publicat per la revista 'Nature' aporta noves dades sobre el risc de mortalitat per Covid-19. Per cada 1.000 persones infectades amb coronavirus menors de 50 anys, gairebé cap morirà. Entre els que tinguin cinquanta i seixanta anys, moriran unes 5 (més homes que dones).









No obstant això, el risc de mort puja exponencialment a mesura que augmenten els anys. Per cada 1.000 persones de setanta anys o més que estiguin infectades, en moriran aproximadament 116. Els autors de l'article han arribat a aquestes conclusions a través de les dades que han aportat els diferents països (Espanya, Anglaterra, Itàlia o Suïssa) sobre l'impacte del Covid-19 en la seva població.





"Aquesta investigació ens brinda una resposta molt més precisa quan ens preguntem quin podria ser l'impacte en una determinada població que té un determinat grup geogràfic", diu Marm Kilpatrick, investigadora de malalties infeccioses de la Universitat de Califòrnia, a Santa Cruz.





Els investigadors han calculat la taxa de mortalitat de la malaltia en diferents grups de població. En el conjunt de la població, és del 0,8%, però s'apropa a zero en persones menors de 50 anys. No obstant això, aquesta taxa augmenta bruscament en els homes de 80 anys o més, arribant a l'11,6%. En el cas de les dones que superen les vuit dècades, la mortalitat es queda en el 4,6%. "Els homes corren el doble de risc que les dones", explica Beatriz Pérez-Gómez, epidemiòloga de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, a la revista Nature.





La major mortalitat en homes es podria explicar perquè els sistemes immunològics masculí i femení tenen comportaments diferents. "El sistema immunològic femení podria tenir un avantatge al detectar patògens una mica abans", explica Jessica Metcalf, demògrafa de la Universitat de Princeton, Nova Jersey.





De la mateixa manera, el sistema immunològic també explica que les persones grans tinguin més probabilitats de morir a causa del virus. Quan el cos envelleix, el sistema immunològic se sol accelerar per combatre més malalties, i el Covid-19 el que fa és sobrecarregar aquest sistema, que ja està molt a el límit. La majoria de morts per Covid-19 estan relacionades amb una resposta immune accelerada, explica Metcalf.





NO DISTINGEIX ENTRE RACES

Segons recull Nature, a Anglaterra es va estudiar l'efecte del Covid-19 en diferents grups ètnics. Els resultats suggereixen que les persones negres i del sud d'Àsia tenien més probabilitats d'estar infectades pel Covid-19. No obstant això, els investigadors van arribar a la conclusió que, tot i que s'infectessin més, el risc de morir no era més gran.





DIFERÈNCIES ENTRE PAÏSOS

L'estudi assenyala les diferències entre les xifres de mortalitat aportades per cada país, especialment per a les persones de 65 anys o més. Segons Suïssa, la taxa de mortalitat per a persones de la tercera edat es troba en el 5,6%, mentre que a Espanya puja fins al 7,2% per a homes i dones de 80 anys o més. En el cas d'Anglaterra, la taxa de mortalitat se situa en l'11,6% per a persones de 75 anys o més.





Segons Andrew Azmna, epidemiòleg de l'Escola de Salut Pública John Hopkins Bloomberg a Baltimore, Maryland, aquestes diferències es poden deure al nombre de ciutadans amb comorbiditats que hi ha a cada país: malalts de diabetis, obesitat o malalties cardíaques fan que augmenti la taxa de mortalitat.

De la mateixa manera, Azman assegura que els països amb millors sistemes de salut i que per tant, tenen menys risc de col·lapse hospitalari, han pogut enregistrar millors taxes de supervivència al virus.





Un altre dels factors clau per explicar la diferència de mortalitat entre països és si el virus es va propagar o no per les residències de gent gran. L'estudi d'Anglaterra, que situa la mortalitat en el 11,6% en majors de 65 anys, es transforma completament a l'incloure les morts en residències, elevant la taxa de letalitat en el 18,7%. Un altre exemple són les taxes de mortalitat al Canadà i Singapur. Al país nord-americà, el 85% de les morts van ocórrer en residències de gent gran, de manera que la taxa de letalitat ha acabat sent molt més alta que a Singapur, on les morts en llars de la tercera edat només van arribar al 8%.





No obstant això, la mortalitat no és l'única cosa que preocupa del Covid-19. Segons explica Kilpatrick a Nature, "hi ha una fascinació per la mort, però el Covid-19 sembla causar una quantitat substancial de malalties a llarg termini", assenyala.