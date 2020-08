El Covid-19 segueix amenaçant la celebració del MWC el 2021

La celebració del Mobile World Congress a març de 2021 a Barcelona està pràcticament descartada. La cancel·lació de l'esdeveniment al març d'aquest any per l'inici de la pandèmia va obligar els organitzadors a retardar un any esperant que per llavors ja s'hagués solucionat la crisi del coronavirus.





Aquell ajornament va suposar un cost important per a la majoria de les empreses que havien fet la seva reserva per ser presents en el major esdeveniment de el món de la telefonia mòbil. Després de la cancel·lació, les empreses van renunciar a demanar una indemnització malgrat el cost que els havia generat les gestions per a acudir a la fira.





Per això, ara no vol córrer riscos i prefereixen esperar a veure l'evolució de la pandèmia. De fet, el període de reserves de places hoteleres per als assistents començaven habitualment durant el mes de setembre. No obstant això, fins al moment cap de les empreses que tenen assegurada la seva presència en aquest fira ha fet cap moviment en aquest sentit.





Des de l'organització ja s'assumeix que les possibilitats de la celebració de l'esdeveniment en el proper mes de març són escasses, de manera que ja han començat a buscar una altra data més adequada. Encara que la seva intenció és que el MWC es celebri a Barcelona durant el 2021, la data exacta encara està per decidir, tot dependrà de l'evolució de la pandèmia, de la desaparició de les restriccions de mobilitat internacional i de les garanties que tant administracions com a organitzadors puguin oferir als assistents en matèria de seguretat sanitària.





Algunes fonts calculen que podria dur-se a terme durant els mesos d'estiu al cas que s'hagués descobert una vacuna efectiva i que s'hagués vacunat a la majoria de la població durant els primers mesos de 2021.





No obstant això, altres fonts apunten que, fins i tot en aquest supòsit, els mesos d'estiu no serien una bona data ja que coincidiria amb la possible arribada massiva de turistes a la ciutat, el que implicaria enormes dificultats per trobar allotjaments als més de 100.000 assistents a l'esdeveniment.





També s'està estudiant l'opció de fer un MWC virtual, tot i que l'escassa rendibilitat que tindria fa que estigui pràcticament descartat. Cal tenir en compte que les subvencions públiques que reben els organitzadors per l'esdeveniment presencial, que es compensen amb la massiva afluència de persones que es tradueix en un impacte econòmic per a la ciutat de més de 450 milions d'euros, són una de les claus del seu èxit i si aquestes desapareixen seva rendibilitat redueix considerablement.