El president bielorús Lukaixenko planteja un referèndum per reformar la Constitució

El president de Bielorússia, Aleksandr Lukaixenko, ha suggerit aquest dilluns la possibilitat de fer una consulta pública per pactar una futura reforma constitucional, en ple debat pels canvis que ha d'encarar el país per superar la crisi que s'ha generat després de les polèmiques eleccions del passat 9 d'agost.

















Lukaixenko, que s'ha reunit amb el president del Tribunal Suprem, Valentin Sukalo, ha descartat tornar a la Constitució del 1994 perquè, tot i que pugui suposar un "canvi" a l'actual marc legal, "no és un moviment cap endavant". "M'agradaria veure canvis que facin avançar la nostra societat", ha esgrimit, segons l'agència oficial BelTA.





El mandatari ha assegurat que un grup d'experts ja treballa en les esmenes constitucionals per elaborar un text que després "s'exposarà davant la població perquè el discuteixi i s'expressi", fet que obre la porta a una possible votació per mirar de resoldre la crisi.





Lukaixenko pretén que "tots els votants", independentment de la seva procedència, edat o professió, tinguin el dret a votar en el referèndum. No obstant això, ja ha deixat clar que no ho podran fer els menors d'edat, malgrat la presència de molts adolescents en les protestes.





El president bielorús ha carregat contra els qui fa més de tres setmanes que es manifesten per denunciar el suposat frau electoral perquè Minsk veu la mà d'altres països en les protestes, encoratjades per una oposició que Lukaixenko ha acusat de voler prendre el poder costi el que costi.





La crisi ha reforçat els vincles amb Moscou, amb missatges comuns i contactes freqüents entre el president bielorús i el seu homòleg rus, Vladímir Putin. Un portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha anunciat que està previst que Lukaixenko viatgi a Rússia durant aquestes dues setmanes.





El Kremlin ha descartat que el Govern rus es planegi enviar les forces de seguretat a Bielorússia, una possibilitat que la setmana passada va plantejar el mateix Putin. "Vull reiterar que ara mateix no es contempla", ha matisat Peskov, qui considera que ara com ara tot està "sota control".