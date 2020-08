Salut detecta bastants contagis de Covid-19 a Lleida a dinars familiars

La gerent de la regió sanitària de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny, ha assegurat aquest dilluns que a Lleida s'han detectat "bastants casos" de Covid-19 a dinars familiars en els últims dies.









"La gent ha fet dinars familiars de cap de setmana i final d'estiu i hi ha brots de bastants casos relacionats de famílies que s'han ajuntat. Ho hem comentat aquest dilluns al repàs que hem fet amb el servei de vigilància epidemiològica", ha afirmat Farreny.





La gerent ha assenyalat també que fins a mitjans d'agost hi va haver una estabilització de nombre de casos i que, des de la tercera setmana del mes, la xifra ha començat a pujar fins a nivells de juliol, un augment que, al seu parer, porta causa en els cribratges intensius.





Farreny ha precisat que hi ha casos asimptomàtics que fan que la xifra global no baixi, i ha apuntat que aquesta situació es dóna també a Catalunya i a l'Estat.





Ha afirmat que "costa baixar dels 100 casos per 100.000 habitants", ha precisat que molts municipis estan per sobre i ha considerat necessari baixar l'índex a Lleida ciutat, on es van iniciar cribratges dijous i continuen aquest dimarts.





Els municipis que més li preocupen són aquells en els quals s'han fet aquests cribratges -Lleida, Balaguer, Alcarràs i la Seu d'Urgell-, i ha avançat que aquest dimarts el seu equip té una reunió "amb els ajuntaments de Tàrrega i Mollerussa per planificar cribratges dirigits als cercles de casos positius per aïllar persones asimptomàtiques que puguin estar iniciant cadenes ".





LA TAXA REPRODUCTIVA BAIXA DE L'U

La dada positiva d'aquest dilluns a Lleida és que la taxa reproductiva està a 0,9, el primer dia de les últimes setmanes en que està per sota d'un: "Feia des del dia 19 d'agost per sobre d'un, és una bona notícia ", ha afirmat.





Segons les seves dades, entre xarxa privada i xarxa pública hi ha 98 persones ingressades amb Covid-19 a la província, i aquest dilluns s'ha tancat el pavelló de Torres de Segre que acollia malalts.





També ha avançat que ja no hi ha persones positives al pavelló d'Alcarràs, i que aquest dimarts està prevista una reunió amb els alcaldes de la comarca del Segrià per valorar la gestió i reservar el material per a possibles necessitats, centralitzant els serveis a la casa de colònies la Manreana i els hotels Ibis de Torrefarrera i Rambla de Lleida.