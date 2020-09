La jutge també suspèn el tercer grau a Turull i Romeva

La titular del Jutjat de Vigilància Penitenciària 5 de Catalunya ha confirmat la suspensió del tercer grau dels exconsellers Jordi Turull i Raül Romeva, condemnats pel Tribunal Suprem pel procés sobiranista, fins que el Tribunal Suprem resolgui els recursos d'apel·lació de la Fiscalia.









Ho ha acordat aquest dimarts, de la mateixa manera que va fer aquest mateix dilluns amb l'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras; l'expresident de l'ANC i exdiputat de JxCat, Jordi Sànchez, i l'exconseller Josep Rull.





La jutge havia desestimat el 19 d'agost el recurs d'alçada presentat per la Fiscalia contra la progressió a tercer grau dels líders independentistes, confirmant la decisió de la Secretaria de Mesures Penals de la Conselleria de Justícia, però va acordar suspendre el tercer grau fins que el Suprem es pronunciés en fase d'apel·lació.





Els polítics van presentar recursos de reforma, exclusivament contra la suspensió de l'aplicació del tercer grau, al que el Ministeri Públic s'ha oposat.





En les seves actuacions, la magistrada argumenta que "les al·legacions realitzades en el recurs de reforma interposat per la defensa de l'intern no modifiquen ni desvirtuen els criteris tinguts en compte" per suspendre el tercer grau.





A més, considera que els recursos han perdut "objecte" després de la presentació dels recursos d'apel·lació de la Fiscalia davant el Suprem.





Insisteix que la suspensió continuarà vigent "fins que la Sala Penal del Tribunal Suprem resolgui" en fase d'apel·lació.