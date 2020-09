La privada American School of Barcelona, primera escola que reprèn classes

L'escola privada American School of Barcelona d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha reprès les classes aquest dimarts de manera presencial amb 350 alumnes dels cursos d'Infantil i Primària, i arribarà fins als 890 quan aquest dimecres comencin els de Secundària.





Es tracta del primer centre d'Espanya que reobre les seves portes després de l'emergència del coronavirus i ho ha fet seguint les recomanacions de la Conselleria d'Educació de la Generalitat, afegint mitjanes pròpies, segons ha informat el col·legi en un comunicat.





Entre les mesures destaquen la prohibició d'entrada a persones alienes a centre, inclosos els pares, la senyalització de moviments i l'equipament amb polseres de colors a nens en funció del "grup bombolla" a què pertanyin.





També s'han modificat rutines de l'escola i seran els professors els que canviïn d'aula tot el temps per evitar el moviment dels alumnes.





Els mestres també controlaran que els nens no es relacionin amb alumnes d'altres grups i, al pati, hi haurà espais delimitats i horaris diferents per evitar mescles.





Seguint les recomanacions de Govern, el centre ha comprat filtres d'aire especials per garantir la purificació en les aules i es revisarà la temperatura i les mascaretes dels nens abans d'entrar a l'escola.





En cas de detectar febre o símptomes de coronavirus el centre enviarà a l'alumne automàticament a casa per evitar riscos, i es posarà en quarantena a tot el grup i als professors que hagin tingut contacte si es detecta algun positiu.





En el cas d'aquest centre privat, la limitació d'alumnes per aula serà de 15 nens a parvulari i de 20 a Primària.





Quant als extraescolars, l'American School els mantindrà seguint les mesures sanitàries en les activitats que no són de contacte --com els escacs-- i no barrejarà grups en esports com futbol o bàsquet.