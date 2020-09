Els actes institucionals de la Diada retran homenatge a la ciutadania pel seu comportament durant el confinament

La Generalitat i el Parlament homenatjaran la ciutadania pel seu comportament durant el confinament durant la pandèmia del coronavirus i recordaran a les víctimes del covid-19 en els actes institucionals per la Diada d'enguany.













En roda de premsa, la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, i el vicepresident primer de Parlament, Josep Costa, han presentat aquests actes, que enguany "tindran un format més reduït, una mica més íntim", ja que se celebraran sense públic per evitar contagis del coronavirus, ha explicat Costa.





Budó ha subratllat que la Diada d'aquest any estarà marcada per l'excepcionalitat de la pandèmia i això és el que buscaran expressar en els actes institucionals: "Que, tot i la derrota, hem persistit i que això ha fet possible que seguim existint".





També han presentat el cartell, dissenyat per Cèlia Martín, que fa referència a la terra com l'espai des d'on la societat ha viscut la pandèmia però també "com a país, com a identificador social i cultural", ha relatat Budó.





Al cartell estan representats quadrats blancs i negres que simbolitzen l'espai petit des d'on s'ha confinat la gent, i, sobreposades, es veuen les quatre barres de la senyera en color vermell, per reflectir "un marcat esperit de pertinença".





L'acte institucional de la Diada està dirigit per Lluís Danés amb el títol 'aquesta terra' (Aquesta terra), que fa referència a el territori català i des d'on es comparteixen "lluites amb la resta de la humanitat".





Com que se celebrarà sense públic, l'acte es gravarà en els dies previs i s'emetrà el 10 de setembre a les 22.00 hores a través de TV3, i tindrà com a escenaris diversos punts del Palau de la Generalitat i la plaça Sant Jaume.





L'acte es dividirà en diversos temes, dedicats al confinament, a les víctimes de la pandèmia i a el personal sanitari, i actuaran diversos artistes com Xavi Lloses, Alfred Tapscott, Montse Colomé, Ivan Benet, el Cor Jove de l'Orfeó Català, Lídia Pujol, l'Escolania de Montserrat, Sopa de Cabra, Suu, Andrés Corchero i In Crescendo.





També hi haurà una part dedicada a la "llibertat com a condició imprescindible perquè un país evolucioni", en la qual es projectaran imatges dels presos de l'1-O i els dirigents independentistes a l'estranger.





A diferència d'altres anys, en els quals es van emetre vídeos o àudios dels presos, en aquesta ocasió es pretén "visualitzar el seu retorn i fer arribar aquest desig, aquesta reivindicació", projectant les seves imatges a l'interior del Palau de la Generalitat, ha destacat Budó.





ACTES DEL PARLAMENT

Com és habitual, el Parlament lliurarà la Medalla d'Honor de la Cambra catalana en categoria d'or, que aquest any es donarà als professionals de el sistema de salut de Catalunya, i el lliurament es farà en un acte el 10 de setembre a les 20.00 hores davant l'edifici de Parlament, en què hi haurà unes deu persones en representació del col·lectiu, hi haurà una actuació musical a càrrec de Judit Nedderman i una glossa per part de periodista Jordi Basté.





La Cambra catalana també realitzarà un acte amb motiu del 40 aniversari de la restauració de Parlament, que se celebrarà el 7 de setembre a les 18.00 hores a l'aire lliure, i hi haurà representació de exdiputats.





OFRENA FLORAL

Budó ha assegurat que encara no s'ha decidit si es farà la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanovas l'11 de setembre i ha assenyalat que la Generalitat, el Parlament i l'Ajuntament de Barcelona estan en contacte per buscar un posicionament conjunt.





Ha dit que valoraran "si és convenient" mantenir o cancel·lar aquest acte en funció de com evolucionin les dades epidemiològiques, i ha avisat que, si s'acaba fent, serà sense públic.