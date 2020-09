La setmana vinent la Generalitat farà cribratges en el personal de residències

La Conselleria de Salut de la Generalitat iniciarà la setmana que ve cribratges a treballadors de residències de gent gran, ha explicat aquest dimarts en roda de premsa el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon.













Ha dit que el virus entra en recintes tancats, com poden ser les residències, "des de la comunitat", de manera que es farà aquests cribratges als treballadors per intentar tallar cadenes de transmissió que es poguessin produir.





Paral·lelament, Argimon ha advocat per fer una "reflexió per flexibilitzar més" les visites als pacients de les residències, mantenint un equilibri amb les mesures per evitar que hi hagi rebrots.





El secretari de Salut Pública ha assegurat que la situació epidemiològica a Catalunya és d'estabilitat, però no vol dir que sigui bona, tot i que ha deixat clar que tot i que el risc de rebrot --situat a 190,74-- és similar a xifra a què podia haver a l'abril, la situació és diferent: "No estem en la situació del mes d'abril".





El coordinador de la unitat de seguiment de covid-19, Jacobo Mendioroz, ha dit que al març i abril es veien casos greus, que eren als quals es feien les PCR, però que ara es detecten asimptomàtics i rebrots majoritàriament de lleus, però ha advertit que a la llarga hi haurà casos greus.





Argimon ha insistit en la necessitat de reduir la interacció social perquè la situació no se soluciona només amb cribratges i resolucions, ha instat a pensar si cada trobada és estrictament necessari, i ha advertit que a Catalunya li queda "molt camí per recórrer".





"Hem de ser capaços de fer disminuir la corba i que no estigui estable", ha subratllant Argimon, assenyalant que aquesta setmana es mantindran cribratges en diverses poblacions catalans, i que de les més de 46.000 PCR que s'han realitzat en els mateixos, un 2,2% han resultat positives.





El secretari de Salut Pública ha assegurat que l'important "no és tant la quantitat de cribratges que es facin, sinó garantir que l'aïllament es faci i de manera correcta".





"PART DE LA SOLUCIÓ"

La investigadora de el grup Biocomsc de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Clara Prats ha subratllat, després de l'anàlisi de diversos cribratges en poblacions catalanes, que "no és l'única solució, sinó que és part de la solució", ja que han d'anar acompanyats de les mesures de prevenció i les quarantenes per aconseguir reduir la transmissió.





Ha explicat que els cribratges serveixen per "treure de la circulació" a asimptomàtics i tallar la pujada de contagis, però que mantenir una tendència a la baixa no només s'aconsegueix amb els cribratges, sinó que depèn de factors com les quarantenes.





Prats ha dit que els cribratges són un tallafocs que redueix momentàniament la circulació de virus en zones d'alta incidència, però que cal mantenir les mesures d'higiene, de distància i estudiar els contactes per que el virus "segueix estant".





Preguntat per quina mesura seria l'adequada per als pares que hagin de cuidar els seus fills en quarantena, Argimon ha demanat a Govern central que s'aclareixi i ha subratllat que la inversió en prevenció pot ser molt beneficiosa per a la salut pública.





Argimon ha explicat que l'aplicació Radar Covid està en fase d'integració, i ha dit que la campanya de la grip està previst que aquest any s'avanci a una data que serà entre el 15 i el 19 d'octubre.