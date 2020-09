El mercat laboral es prepara per a una tardor calenta en la qual s'esperen milers d'acomiadaments

La fi de les normes posades en marxa pel Govern per salvaguardar l'ocupació d'aquells treballadors que haguessin sofert un ERTO com a conseqüència de la pandèmia fa preveure que en els propers mese es produirà una onada d'acomiadaments.









Són moltes les empreses que després activar un ERTO en les primeres setmanes de la pandèmia veuran complir en els mesos d'octubre i novembre els sis mesos de salvaguarda dels llocs de treball durant els quals estava prohibit fer acomiadaments a risc d'haver de tornar les quotes de les que la llei els exonerava a canvi de complir determinades clàusules.





També cal tenir en compte que a partir de el 30 de setembre desapareix la norma que es va aprovar segons la qual qualsevol acomiadament per causes econòmiques durant la pandèmia es consideraria improcedent o nul.





Això vol dir que les mesures extraordinàries posades en marxa per l'Executiu de Pedro Sánchez per evitar un augment desmesurat del nombre d'aturats durant els primers mesos de la pandèmia arriben a la seva fi. I que ara seran moltes les empreses que, al no haver vist millorada sensiblement la seva situació, van a procedir a l'acomiadament de molts dels seus treballadors.





Tot i que les normes aprovades pel Govern a l'inici de la pandèmia tenen algunes llacunes, la majoria dels experts consideren que serà a partir dels primers dies d'octubre quan es començarà a notar un augment dels treballadors inscrits a les oficines d'ocupació. Les empreses han començat a consultar amb els advocats laboralistes per saber quins passos han de donar per evitar les sancions i des de quan es pot començar a acomiadar complint les clàusules establertes per l'Executiu per a aquests casos.





La majoria dels analistes consideren que, tot i que en els reials decrets aprovats pel Govern no s'estableix amb claredat una data, els sis mesos en què no es pot acomiadar un treballador comencen a comptar des que un treballador afectat per un ERTO es reincorpora a l'empresa





El redactat de la disposició addicional sisena del reial decret llei 8/2020 que regeix aquesta aspecte diu: "Les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral que preveu l'article 22 de el present Reial decret llei estaran subjectes a el compromís de l'empresa de mantenir el ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat, entenent per tal la reincorporació a la feina efectiu de persones afectades per l'expedient, tot i que aquesta sigui parcial o només afecti part de la plantilla ".