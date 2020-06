Govern central i agents socials pacten estendre els ERTO fins al 30 de setembre

El Govern i els agents socials, patronal (CEOE) i sindicats (CCOO i UGT), han arribat a un acord per estendre els ERTO fins al 30 de setembre. L'acord s'ha assolit després d'unes reunions maratonianes en què totes les parts han anat apropant les postures.





Finalment, l'acord estableix que es mantindran els ERTO de força major en aquelles empreses que per raons sanitàries encara no han aconseguit recuperar la seva activitat. A aquestes se'ls aplicarà unes exempcions en les cotitzacions empresarials de l'70% al juliol, de l'60% a l'agost i de l'35% al setembre, per a les empreses amb plantilles de menys de 50 treballadors. En el cas de les de més de 50 treballadors, les exempcions són de l'50% al juliol, de l'40% a l'agost i de l'25% al setembre.





Les parts negociadores han acabat acceptant l'última proposta que els ha fet la ministra de Treball, Yolanda Díaz. En aquesta proposta s'han inclòs el manteniment dels expedients de regulació d'ocupació temporal de força major total, que afecten les empreses que tenen a la totalitat de la plantilla inclosa en l'expedient i que encara no han tornat a l'activitat, i l'opció que les empreses que es vegin afectades per un rebrot de la pandèmia i es vegin obligades a tancar puguin incloure en aquest tipus d'ERTO per força major.