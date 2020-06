UGT diu que els "esculls" per ampliar el termini dels ERTO vénen del Govern central

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, ha assenyalat que els "esculls" per arribar a un acord per prorrogar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) més enllà de el 30 de juny vénen per part de Govern, sobretot per l'impacte econòmic que calcula l'Executiu que tindrà aquesta prolongació.





Així ho ha assenyalat en una entrevista a Onda Cero, on ha deixat clar que aquesta postura de Govern és comprensible perquè la pròrroga dels ERTO té un "cost important".



"Estem en aquest procés d'intercanvi de papers, documents i fórmules i espero que això es resolgui aquesta setmana", ha ressaltat el líder del sindicat, que ha deixat clar que tant empresaris com sindicats tenen interès en prorrogar els ERTO.



El secretari general d'UGT creu que els ERTO es prorrogaran i que la reunió d'aquest dimecres, que va començar a les 9.00 hores del matí, s'ha acabat per "evacuar consultes".



"Espero que en un termini molt breu de temps tinguem acord", ha postil·lat. Fonts del diàleg social han confirmat a Europa Press que els contacte entre agents socials i el Govern central encara continuaran al llarg del dia d'avui.



Álvarez ha afirmat que li sembla bé que al setembre es pugui fer una nova reunió per avaluar com ha anat la pròrroga dels ERTO fins aquest mes i veure els elements que han estat presents i si cal introduir-hi elements de canvi.



"No té sentit que ara no tanquem un acord", ha afegit, després d'apuntar que es posarà "tota la carn a la graella per intentar que hi hagi acord".