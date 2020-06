Serà aquesta reunió la definitiva per prorrogar els ERTO fins a setembre?

El Govern i agents socials tornaran a reunir-se aquest dilluns per intentar arribar a un acord per prorrogar els ERTO fins al 30 de setembre, després que la reunió celebrada dijous finalitzés sense acord, però amb avenços en la negociació.













Les exempcions en les quotes a la Seguretat Social s'apliquen actualment als ERTOs de força major, però no als de causes objectives. Sindicats i empresaris havien demanat exempcions per als ERTO de causes objectives, ja que els de força major aniran decaient després de la fi de l'estat d'alarma i els altres seran més habituals.





Hi ha un element de fricció que està dificultant la consecució de l'acord i que té a veure amb l'actual esquema d'exempcions, ja que sindicats i empresaris volen que no es eximeixi de quotes a les empreses per recuperar treballadors de l'ERTO, sinó que aquests recursos es destinin precisament a ajudar a les empreses que es troben en ERTO per causes objectives.





Fonts empresarials consultades per Europa Press han insistit que no té sentit premiar el que surt de l'ERTO i penalitzar el que es queda, pel que creuen que el Govern hauria de canviar d'idea a fi a aconseguir un acord.





La reunió d'aquest dilluns se celebrarà després que sindicats i patronal presentaran dimecres passat a l'Executiu una proposta conjunta, consistent en prorrogar els ERTO fins al 30 de setembre, en els mateixos termes que en l'actualitat, i després que el Govern no l'acceptés i es tanqués la trobada sense acord i que es reunissin de nou a l'endemà i finalitzaran la reunió sense una proposta concreta.