Els Franco hauran de tornar el Pazo de Meirás al poble

La jutge declara que el pazo de Meirás és propietat de l'Estat i ordena a la família Franco seva devolució. La magistrada Marta Canals afirma que els documents demostren que la Junta Pro Pazo va regalar l'immoble a el cap de l'Estat, no a Francisco Franco a títol personal.





El Jutjat de Primera Instància número 1 de La Corunya ha estimat íntegrament la demanda interposada per l'Estat i el declara propietari del Pazo de Meirás, per la qual cosa condemna a la família Franco a la devolució de l'immoble sense ser indemnitzada per les despeses en què afirma haver incorregut per al manteniment de la propietat. En el procediment, la Xunta de Galícia, el Concello de Sada, el de la Corunya i la Diputació Provincial van defensar també la postura de l'Advocacia de l'Estat, mentre que com demandats consten 06:00 familiars de Francisco Franco i una societat limitada.





Un instant de el judici sobre Meirás

La magistrada Marta Canals declara en la sentència la nul·litat de la donació efectuada en 1938 de "la finca anomenada Torres o Pazo de Meirás a l'autoproclamat cap de l'Estat, Francisco Franco Bahamonde, per no tindre el requisit essencial de forma".





RAONAMENTS JURÍDICS

En relació a aquest fonament, aclareix la jutge que, el mateix any en què s'efectua la donació, es constitueix una Junta Pro Pazo "del Caudillo" per comprar i regalar el Pazo de Meirás "al Generalísimo dels Exèrcits i Cap de l'Estat Nacional ". "El seu nom era Francisco Franco Bahamonde, però no se li regala a ell per si mateix, sinó a el cap de l'Estat. Les al·legacions dels demandats en relació a la intenció de les venedores, que volien que el pazo es regalés a Franco a títol personal, no comparteixen ", diu la sentència, on es conclou que la literalitat dels documents sobre la compra del pazo i posterior donació "no llança dubtes", ja que tots es refereixen "al caudillo".

En el fonament de dret tercer de la resolució, la jutgessa conclou que la compravenda de 24 de maig de 1941 va ser una "simulació", el que determina la nul·litat de la mateixa. Es tracta del títol esgrimit pels demandats i pel qual Franco, a títol particular, aconsegueix la inscripció de la finca en el Registre de la Propietat.





LA FAMÍLIA VA CONSTRUIR UNA "FICCIÓ" PER QUEDAR AMB EL PAZO

En relació a aquest extrem, afirma la magistrada que no s'accepta l'argumentació dels demandats sobre la compra que realitza Franco amb la intermediació de Pedro Barrié de la Maza, que qualifica de "ficció" portada a terme "amb el sol objecte de posar el bé al seu nom ".





"Cap operació subjau entre les parts que es dissimuli als efectes que defensen els demandats. El Pazo de Meirás s'havia lliurat a la Junta Pro Pazo del Caudillo a la primavera de 1938, comprat en escriptura pública per la Junta el 5 d'agost de 1938 i la Junta Pro Pazo va fer entrega formal al caudillo el 5 de desembre de 1938. el 24 de maig de 1941 no va s'entrega a Franco el pazo i Franco res paga. La venedora ja havia venut. La reservista [Manuela Esteban Collantes i Sandoval] ja havia renunciat al seu dret. Franco res compra ", se subratlla en la resolució.





ELS FRANCS NO COBRARAN PEL GASTAT

Pel que fa a la liquidació de l'estat possessori (restitució de les despeses en què podria haver incorregut la família mentre va ser titular de l'immoble), la magistrada entén que no és possible, a l'ésser la propietat incorporada a el patrimoni de la família Franco "de mala fe ". Aquesta mala fe es materialitza "quan, després d'acceptar el caudillo la donació de Pazo de Meirás, en la seva qualitat de cap do Estat, atorga una escriptura pública el 24 de maig de 1941 amb la sola finalitat d'inscriure aquest bé al seu nom en el Registre de la Propietat, sense intervenir cap preu ". Recorda a més la jutgessa que l'Estat va assumir tot les despeses de la residència estival que va ser gestionada i administrada com residència oficial de el cap d'Estat, de manera que afirma que "el Pazo de Meirás es gestionava de forma idèntica a el Palau del Pardo".

A l'entendre que la propietat de la casa pairal correspon a l'Estat, la jutge declara també nul·la la part de l'escriptura per la qual els hereus de Franco es van fer amb l'immoble, així com la donació de les finques que es recull en una escriptura de novembre de 1982. la sentència no és ferma, ja que contra aquesta es pot interposar recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de la Corunya.





UN ESTUDI JUSTIFICA QUE LA DEMANDA FOS ARA

Sobre el moment en què es presenta la demanda, que els lletrats de la família Franco van considerar retard deslleial, entén la magistrada que "la possibilitat d'articular la demanda neix d'un important estudi històric i d'un consens social, aconseguit després de molts anys, que respon a una maduresa del nostre sistema democràtic "i destaca que l'Estat" no va renunciar mai als seus drets ".

En la sentència es conclou que "la part actora ha demostrat la nul·litat del títol de compravenda esgrimit pels demandats i ha acreditat de forma contundent la possessió pública, pacífica, ininterrompuda i en concepte d'amo a favor seu, amb les conseqüències que la totalitat de la finca hauria d'inscriure en el Registre de la Propietat a favor de la demandant i les inscripcions contradictòries existents a favor dels demandats haurien de cancel·lar-", el que la jutgessa recorda.





Aquí podeu consultar la sentència judicial: