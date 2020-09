El 12% d'ens locals no van lliurar els comptes complets el 2018, segons la Sindicatura de Comptes

La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha alertat que el 12% dels ens locals no van lliurar els comptes generals del 2018 de forma completa, enfront del 10% que no ho van fer amb els comptes de 2017, segons l'informe sobre el Compte general de les corporacions locals de l'exercici 2018.









En un comunicat aquest dimecres, la Sindicatura de Comptes ha afirmat que els ens locals "hauria de funcionar per lliurar a el mateix temps els comptes i estats de tot el conjunt local, inclosos tots els fitxers preceptius que regula la normativa, en un únic lliurament".





En l'exercici 2018 hi havia un total de 1.806 ens locals a Catalunya, 739 dels quals van lliurar els seus comptes generals a la Sindicatura abans de el 15 d'octubre de 2018, i només 650 d'ells "van complir amb tots els requeriments exigits per la llei per a ser considerats degudament rebuts ".





Ha afegit que 17 mancomunitats de municipis i un ajuntament han incomplert de forma reiterada l'obligació de lliurar els comptes durant els exercicis de 2016, 2017 i 2018.





Així mateix, un total de 105 ens --69 ens matriu, 24 organismes autònoms i 12 consorcis adscrits-- han presentat el resultat pressupostari de l'exercici 2018 negatiu, i 11 entitats més presentaven el romanent de tresoreria disponible per a despeses generals negatiu a la fi de l'exercici .





Els ajuntaments de més de 50.000 habitants i les altres entitats locals d'àmbit superior han d'incloure informació sobre el cost de les activitats i els indicadors de gestió en les notes 26 i 27 de la Memòria del Compte general.





Un 58% dels ens obligats a fer-ho i que han enviat el compte general (46/88) no han inclòs la informació relativa als indicadors de gestió per a l'exercici 2018.





El 31 de desembre de 2018 encara hi havia 55 consorcis inscrits en el Registre del Sector Públic Local de Catalunya que no constaven adscrits a cap ens local, i aquesta xifra s'ha reduït a quaranta-cinc consorcis durant l'exercici 2019.





RECOMANACIONS

La Sindicatura de Comptes ha recomanat que els plens de les corporacions vetllin perquè, un cop s'aprovin els comptes generals, s'enviïn "sense dilació", de manera que insta que l'acord d'aprovació de la plena inclogui el termini per enviar-lo.





"Els ens locals haurien de dissoldre les mancomunitats de municipis, consorcis o ens dependents que, any rere any, incompleixen l'obligació de retre comptes; el servei ha acabat, no han iniciat activitat des de la seva creació o estan inactius", ha afegit.