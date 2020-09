Alemanya troba "proves inequívoques" que demostren que Navalni va ser enverinat a Rússia amb un agent nerviós

El laboratori especial de les forces armades alemanyes que ha analitzat mostres del dirigent opositor rus Aleksei Navalni ha trobat "proves inequívoques" que va ser enverinat a Rússia amb un agent nerviós del grup Novitxok, segons ha informat un portaveu del Govern alemany.









"S'han trobat proves inequívoques del subministrament d'un agent nerviós del grup Novitxok", ha assegurat en un comunicat el portaveu de l'executiu alemany, Steffen Seibert, després de les anàlisis que ha dut a terme el laboratori especial de les forces armades alemanyes a instàncies de l'Hospital Charité, on està ingressat.









Navalni es va trobar malament el passat 20 d'agost mentre volava cap a Moscou des de Sibèria, fet que va obligar l'avió a fer un aterratge d'emergència a la ciutat d'Omsk, on va quedar ingressat en coma a la unitat de cures intensives (UCI) amb respiració assistida.





El seu portaveu, Kira Yarmish, va sostenir que havia estat enverinat amb alguna substància al te que va prendre a l'aeroport. No obstant això, els metges van arribar a la conclusió que el que va patir Navalni va ser un "trastorn metabòlic" provocat per una forta caiguda del nivell de sucre a la sang. Finalment, l'opositor va ser evacuat en un avió medicalitzat que va noliejar l'ONG Cinema for Peace el 22 d'agost a Berlín.