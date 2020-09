Augmenten un 33% els ofegaments de menors en espais aquàtics

Aquest mes d'agost han mort 10 menors arreu de l'estat en diferents espais aquàtics. Una xifra que eleva l'acumulat d'ofegaments mortals de menors a 36, el que representa un augment del 33% respecte l'any passat. Es tracta de l'increment més elevat dels darrers 7 anys, segons revela el "1er Informe d'Ofegament de menors en entorns aquàtics" elaborat per Abrisud i el projecte de recerca www.ahogamiento.com.

No saber nedar bé, les distraccions i les imprudències, principals causes dels ofegaments

Així mateix s'han produït 33 ofegaments no mortals que han requerit hospitalització; 13 rescats més que han necessitat supervisió mèdica; 4 traumatismes i 110 rescats sense conseqüències. Ni el descens del turisme ni el confinament a l'estat espanyol han aconseguit reduir la tendència a l'alça que es registra des de l'any 2016.

Gairebé la meitat de les morts han tingut lloc a piscines (47,22%), un 88,24% d'elles domèstiques; un 19% en platges; un 11% en rius; un altre 11% en embassaments o pantans i el 12% restant en diferents localitzacions com parcs aquàtics o a alta mar.

"El tancament de piscines públiques i comunitàries és obligatori en set països europeus, entre ells, Espanya. Les piscines privades en canvi, a diferència de França, Noruega o Itàlia, no tenen aquesta obligació", explica Fabrice Villa, director de l'empresa de cobertes Abrisud, experts en seguretat infantil per a piscines.

Vint-i-sis dels menors morts eren nens i deu, nenes. El perfil més habitual del menor víctima d'ofegament és el d'un nen, d'entre 2 i 4 anys, que mor en un espai sense vigilància o bé per una errada en la supervisió adulta. Aquest any, 16 dels menors no superaven els 4 anys; 4 comptaven entre 5 i 8 anys d'edat i 4 més, tenien entre 9 i 12 anys. Destaca l'alt nombre d'adolescents morts, amb 12 decessos en total aquesta temporada.





Bona part dels ofegaments s'ha produït a les darreres hores de la tarda, amb vint accidents mortals ocorreguts entre les 17 i les 21 hores. A la franja anterior s'han produït tretze morts per ofegament (13 a 17 hores). Dos morts van tenir lloc a primera hora del dia (9 a 13h) i un, de matinada.





Els decessos es concentren a la Comunitat Valenciana amb 8 morts; Catalunya amb 6, Andalusia amb 4; Madrid amb 3 i Múrcia, Castella la Manxa, la Rioja, Balears i Extremadura, amb 2. També s'ha produït 1 decés tant a Castella Lleó, com Navarra, Astúries, Aragó i Euskadi.





Històricament, els primers 8 mesos de l'any concentren un 87% de les defuncions totals. En els darrers 7 anys han mort 243 menors en espais aquàtics a Espanya, 180 nens i 63 nenes. Un 63% dels accidents es concentren durant el període estiuenc (maig-setembre).





Si bé ja s'ha assolit el nombre d'ofegaments de menors produïts l'any passat, aquesta xifra encara pot seguir augmentant, ja que la climatologia del nostre país afavoreix que la temporada de bany s'estengui unes setmanes més. Fins un 37% dels decessos tenen lloc fora de la temporada estiuenca. L'empresa de cobertes Abrisud, dins de la seva filosofia de prevenció, inclou en la seva "X Campanya de Seguretat Infantil" recomanacions essencials pels pares o adults que acompanyin els nens a banyar-se a la piscina, com és realitzar una supervisió contínua. Una bona manera d'assegurar una atenció constant és establir torns entre els adults que permetin el control dels menors, així com moments de descans i relaxament per la gent gran.





La principal mesura de seguretat amb els menors de 5 anys o aquells que encara no saben nedar és practicar l'anomenada "supervisió al tacte", és a dir, que els nens estiguin a l'abast del nostre braç en tot moment. En situacions en què es requereixi que el menor tingui un suport de flotació, l'únic element recomanat és una armilla salvavides homologada amb la talla adequada per l'infant. No s'aconsella l'ús d'altres elements com flotadors o maneguets, excepte en moments puntuals i sempre sota estricta supervisió adulta. D'altra banda, l'empresa aconsella revisar el camí que va de casa a la piscina per detectar possibles riscos i evitar accidents. Si bé els nens, en cap cas, han d'accedir sols a la zona de bany.





És important que les piscines domèstiques comptin amb elements de seguretat actius com tanques o cobertes que evitin que els menors puguin accedir a la zona de bany sense la presència d'un adult. Així com explicar-los que no poden banyar-se sols i que han de fer-ho sempre amb permís, en presència d'un adult, i que han de recordar a la gent gran la seva tasca de vigilància si es distreuen.





Aquest decàleg de recomanacions per adults remarca també que evitar les curses a les vorades i no jugar amb els components de la piscina, especialment els drenatges, és fonamental per riscos.





Finalment, és recomanable disposar d'un equip de rescat bàsic que consti de boia o salvavides de recanvi i una perxa; així com un telèfon amb el qual poder trucar a emergències. Per facilitar una resposta el més ràpida possible una bona recomanació és collocar un cartell amb el Telèfon Únic d'Emergències (112) i Informació Toxicològica (91 562 04 20).