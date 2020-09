Montero adverteix Torra que la justícia actuarà en cas que no accepti una eventual inhabilitació del Suprem

La portaveu del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha advertit aquest dimecres al president de la Generalitat, Quim Torra, que la Justícia actuarà en cas que el Tribunal Suprem confirmi la seva inhabilitació i ell no accepti aquesta decisió, un escenari davant el qual el PP ha garantit el seu suport a l'Executiu de Pedro Sánchez.









En roda de premsa al Palau de la Moncloa, on Sánchez s'ha reunit amb el líder del PP, Pablo Casado, la portaveu de Govern ha afirmat que el president català haurà de "respondre davant la Justícia dels seus propis actes".





"El senyor Torra sap que quan algú no compleix amb la legalitat vigent, directament rendeix desobediència i s'ha d'enfrontar als tribunals de Justícia", ha dit sobre la possibilitat que es negui a apartar-se del càrrec encara que l'hi ordeni una sentència.





Per la seva banda, Casado ha indicat que, durant la trobada amb Sánchez, li ha transmès que "compta amb el suport del PP" en el cas que Torra no acati la sentència del Suprem.





EL PP VOL DONAR SUPORT MESURES DAVANT POSSIBLES PROTESTES

Així mateix, ha assegurat el suport dels populars si, amb motiu de la Diada de l'11 de setembre i l'aniversari del referèndum de l'1 d'octubre de 2017, l'independentisme organitzés a Catalunya manifestacions o protestes que suposaren una "temeritat" en el context de la pandèmia del coronavirus o que "conduïssin a un problema constitucional".





"Té als diputats i senadors de PP per donar-li suport en qualsevol mesura que preservi l'ordre constitucional i la legislació vigent", ha afirmat el líder de l'oposició en roda de premsa.





Torra, que està a l'espera de conèixer la decisió de Tribunal Suprem, va ser condemnat al desembre de 2019 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any i mig d'inhabilitació. Ho va considerar culpable d'un delicte de desobediència per haver-se negat a retirar, en període electoral, una pancarta independentista penjada a la façana de al Palau de la Generalitat.





El president català va demanar el passat dilluns als partits independentistes que no presentin un altre candidat al Parlament per investir una altra persona que el substitueixi si és inhabilitat pel Tribunal Suprem. Pel que fa a la futura sentència, ha indicat que ja ha desobeït en dues ocasions i que no creu que sigui l'última vegada que ho faci.