El Govern central diu a ERC que "el problema" de la taula sobre Catalunya és Torra

El Govern ha reiterat la seva disponibilitat per tornar a reunir la taula sobre Catalunya que va pactar al gener amb ERC, però considera que "el problema" està sent el president de la Generalitat, Quim Torra, que "no vol" aquesta reunió o que planteja condicions "fora de la realitat".









"Si ERC vol reunir la taula, amb el primer que ha de parlar és amb Torra. Bé, no sé si Torra, Carles Puigdemont o Artur Mas; haurà de explorar l'espai PDeCAT", ha assenyalat la ministra Portaveu, María Jesús Montero, ironitzant amb la divisió entre els dos partits.





En la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, Montero ha reiterat que a la taula sobre Catalunya hi ha qüestions en què poden trobar-se "punts de trobada" i altres, com l'autodeterminació o l'amnistia, amb què el Govern ja ha estat "absolutament clar", però en tot cas ha reiterat que "l'important" és que ERC "convenci Torra" perquè es convoqui una reunió.





En tot cas, la ministra prefereix parlar "punts de trobada" amb ERC, més que de "línies vermelles", més quan "s'entén que és una formació progressista" amb la qual el PSOE pot arribar a acords.





LA JUSTÍCIA ACTUARÀ SI TORRA INCOMPLEIX LA LLEI

Pel que fa a la possibilitat que Torra desobeeixi la decisió del Suprem sobre el seu recurs contra la condemna per inhabilitació, ha assenyalat que als representants polítics se'ls exigeix el compliment de la legalitat i que "no es pot entendre" que els representants dels ciutadans no compleixin les lleis.





Després de recordar que els poders judicials vénen advertint als membres de Govern, ha avisat que si no es compleixen les lleis, "la Justícies actuarà".