Càritas assegura que moltes de les famílies que atén pateixen depressió i tristesa després del confinament

Càritas ha presentat un informe sobre l'impacte de la crisi de la COVID-19 en les famílies que ha atès durant aquests mesos, del qual es desprèn que la pandèmia ha provocat un gran impacte econòmic en moltes de les famílies que l'entitat acull i acompanya , però també ha incidit en la salut física i psicològica d'aquestes persones.









L'oenagé explica que si en un primer moment moltes de les famílies van patir episodis d'angoixa generats pel confinament i la situació sanitària, ara presenten episodis de tristesa i depressió, ja sigui perquè han perdut la feina, han esgotat els pocs estalvis que tenien o veuen amb incertesa el seu futur immediat.





L'informe "(Primer) impacte de la crisi de la COVID-19 a les famílies ateses per Càritas Diocesana de Barcelona" elaborat entre el 18 i 25 de maig, conclou que 7 de cada 10 famílies ateses per Càritas Diocesana de Barcelona han patit episodis d'ansietat i angoixa des que va començar la pandèmia, i que un 32% de les famílies presenten un estat de salut pitjor que abans del confinament.





"El confinament ha estat una mesura efectiva per frenar la COVID-19, però ha tingut unes derivades emocionals i de convivència que seran difícils de resoldre", afirma Joan Bas, psicòleg de Càritas Diocesana de Barcelona, que a més explica que des de l'inici de l' confinament fins al 31 de juny, l'equip de psicòlegs de Càritas Diocesana de Barcelona va atendre a més de 600 persones.





L'entitat està duent a terme l'acompanyament mitjançant de trucades telefòniques, WhatsApp o videotrucades, i s'han realitzat amb èxit trobades familiars per escoltar a tots els membres de la família en el seu conjunt. "L'acompanyament i l'escolta a les famílies ha estat molt ben rebuda, i malgrat les distàncies hem pogut tranquil·litzar moltes persones que veuen de forma pessimista seu futur més immediat", indica Bas.





Les mesures de confinament que han limitat les activitats a l'aire lliure poden haver empitjorat la salut de les persones, però els conflictes familiars també han posat a prova la convivència. Un 18,9% de les famílies han observat com els conflictes a la llar han augmentat amb aquesta nova situació. A més, un 40% de les famílies afirmen no poder comptar amb familiars o amics que els puguin oferir suport emocional quan es troben malament. "La situació de les famílies ha estat com una olla a pressió en els últims mesos, sobretot en aquells casos on les persones han de compartir el domicili o viuen en amuntegament. Moltes famílies ens han manifestat conflictes amb la resta dels nuclis familiars que viuen en el mateix immoble, el que ha provocat greus conflictes de convivència ", indiquen des de l'equip de psicòlegs.





Les famílies ateses per Càritas, més afectades per la COVID-19

A més de l'impacte psicològic, el coronavirus ha afectat un 10% de les famílies ateses per l'entitat. Un 5,5% dels enquestats afirmen haver estat diagnosticats com a positius, i un 4,2% diuen haver tingut símptomes clars, però que no se'ls ha fet la prova per confirmar-ho. Aquesta xifra situa la incidència de la COVID-19 en 2,6 punts percentuals superior a la mitjana de la província de Barcelona que, segons l'informe elaborat pel Ministeri de Sanitat entre el 18 de maig a l'1 de juny, se situava en el 7,4%.





"La societat no ha sortit de l'Estat d'alarma igual que va entrar, i per això cal incrementar els esforços en teixir la societat i els vincles comunitaris, al temps que es troba la salut mental com una política transversal en totes les accions públiques", asseguren des de Càritas.





Cal que els municipis consolidin les accions dels seus serveis socials, potenciant els projectes de suport comunitari, reforçant els vincles comunitaris i fent de l'acció comunitària el punt bàsic de desenvolupament de les polítiques públiques. Per a això, des de l'oenagé creuen que els serveis socials s'han de donar suport a les organitzacions del tercer sector i fomentar l'associacionisme local o de barri, perquè es desenvolupin projectes de caràcter inclusiu i que el que afecta la comunitat es resolgui des de la comunitat .





Pel que fa a la salut mental, Càritas demana que sigui un tema transversal en les polítiques públiques durant els propers anys, especialment les que fan referència als nens i joves. És necessària una reconstrucció emocional de la societat, i per a això es necessiten projectes de suport a la salut mental, amb un especial èmfasi en la població que pateix condicions d'exclusió social.