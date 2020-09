Les 'manadas' es multipliquen: a presó quatre francesos per agredir sexualment dues noies a Sevilla

Agents de la Policia Nacional han detingut a Sevilla a quatre joves que, presumptament, van agredir sexualment dos menors d'edat dissabte passat després de conèixer-les en l'Albereda d'Hèrcules, convidar-les a l'apartament on s'allotjaven per uns dies i conduir-les a un "estat de embriaguesa i desorientació ", cometent l'agressió tot i la" resistència física "de les víctimes.









La investigació va començar el passat dilluns al migdia, quan un Jutjat de Sevilla va instar la Policia Nacional, en concret al Grup de Menors, a esbrinar la situació en què es trobaven dos menors de 15 i 16 anys d'edat respectivament, possibles víctimes de una agressió sexual i que estaven a l'hospital per ser assistides facultativament.





Les primeres diligències van permetre esbrinar que les agressions sexuals múltiples havien estat comeses dissabte per quatre homes, de nacionalitat francesa entre 20 i 24 anys d'edat, que es trobaven a la capital andalusa passant uns dies, tota vegada que els presumptes autors dels fets haurien conegut a les menors en una terrassa de l'Albereda d'Hèrcules, convidant-les a diverses consumicions de begudes alcohòliques.





"Des d'un primer moment van intentar enganyar-les, convidant-les a una festa a l'apartament on s'allotjaven, que disposava d'una piscina a l'àtic", afegeix la Policia Nacional, explicant que les menors, "atretes per la idea" proposades pels presumptes autors dels fets, "es van desplaçar fins allà, on van consumir més alcohol fins arribar a un estat d'embriaguesa i desorientació que van aprofitar els quatre joves per, presumptament, agredir-les sexualment".





Les joves, segons la Policia Nacional, "van ser gravades amb un telèfon mòbil tot i la resistència física que van oposar perquè no succeïssin els fets".





Les diferents i ràpides diligències per part dels investigadors van permetre identificar els presumptes autors dels fets i conèixer que podrien tenir previst entrar a l'avió aquesta mateixa tarda amb destinació a París (França), sent localitzats i detinguts "en un temps rècord" pels agents a l'aeroport.





A la tarda d'aquest dimecres, els quatre detinguts van ser posats a disposició de l'autoritat judicial, que va decretar l'immediat ingrés a la presó de tots ells.