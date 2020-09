Messi es planteja seguir al Barça i marxar lliure en 2021

Del "és molt difícil" que es quedi al Barça al "hi ha opcions que continuï" amb prou feines han passat 24 hores. El pare de Leo Messi, Jorge Messi, ha deixat entreveure que la possibilitat que el jugador accepti complir la temporada que li resta de contracte amb el club blaugrana és més real que mai.









No obstant això, el que queda pràcticament descartat és que el jugador accepti la proposta de renovació que li han fet des del club. El president de l'entitat, Josep Maria Bartomeu, l'ha deixat molt clar al pare del jugador que només s'anirà si abona la seva clàusula de 700 milions d'euros. Aquesta xifra ha apagat les il·lusions d'alguns equips de fer-se amb els serveis de l'astre i el jugador ha vist com el seu desafiament al club no ha sortit com volia.





Les opcions que li queden ara són complicades. Si es queda serà en contra de la seva voluntat, amb tot el que això comporta. I una marxa a les braves suposa enfrontar-se a un risc enorme ja que els tribunals, on segur que acabaria l'assumpte, poden donar-li una severa garrotada.





Ahra, els Messi estan estudiant els camins que li queden oberts i les possibilitats que té en cada un d'ells. I el club espera que anunciï la seva decisió en breu.