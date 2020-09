Miquel Sàmper, l'advocat que va denunciar un guàrdia civil liderarà el Departament d'Interior

L'advocat Miquel Sàmper, regidor de JxCat a l'Ajuntament de Terrassa (Barcelona), serà el nou conseller d'Interior de la Generalitat en substitució de Miquel Buch.









Miquel Sàmper Rodríguez (Terrassa, 1966) és regidor de la candidatura municipal Junts per Terrassa al consistori vallesà (en la qual anava de número dos, juntament amb la regidora del partit Meritxell Lluís), on és el portaveu del partit.





A la Diputació de Barcelona, de 2016-2019 va ser diputat delegat de Turisme, membre de la Comissió Informativa i de Seguiment de Desenvolupament Econòmic Local i membre de la Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Esports.





Llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques i de l'Administració, va ser degà de Col·legi d'Advocats de Terrassa De 2006 a 2014, i va presidir el Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) de 2012 a 2014.





Entre 2010 i 2014, també va ser adjunt a la presidència del Consell General de l'Advocacia Espanyola.





Per la seva trajectòria com a advocat, ha rebut la Creu de Sant Raimon de Penyafort del Ministeri de Justícia i també Creu d'Honor del Consell de l'Advocacia Catalana, així com la Gran Creu al Mèrit de l'Advocacia Espanyola.





Sàmper va ser creador de la primera Oficina d'Intermediació Hipotecària d'Espanya i ha col·laborat activament en causes humanitàries i organismes defensors dels drets humans.





JUDICI DE L'1-O





Durant el judici del procés sobiranista al Tribunal Suprem, va protagonitzar una polèmica a l'ésser citat per un guàrdia civil com un dels que va encoratjar als manifestants "provocant una actitud per res pacífica" durant el registre en Unipost a Terrassa durant l'operatiu per evitar l'1-O.





Després d'aquestes declaracions, Sàmper va anunciar accions penals contra l'agent i va assegurar en declaracions a diversos mitjans que les seves afirmacions eren completament falses.