Torra destitueix Buch, Chacón i Vilallonga en una remodelació sorpresa del Govern

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha remodelat per sorpresa el Govern aquest dijous i ha substituït els consellers d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón; al d'Interior, Miquel Buch, i a la de Cultura Mariàngela Vilallonga, ha explicat l'Oficina de l'President en un comunicat.





Segons ha avançat 'La Vanguardia', la decisió ja ha estat comunicada als consellers i el president català busca amb aquest moviment afermar al seu Executiu de cara a una possible inhabilitació.





En substitució de Chacón, Torra ha nomenat a l'exdiputat de Parlament Europeu, l'economista Ramon Tremosa; en lloc de Buch ha situat a l'advocat Miquel Samper i al capdavant de la cartera de cultura preveu col·locar a l'exdiputada d'Parlament Àngels Ponsa.





El cap de l'Executiu català ha signat aquest dijous els decrets de nomenament de Tremosa i de Samper, que prendran possessió del càrrec aquest dijous a la tarda a les 18.00 al Palau de la Generalitat.





"Dimarts que ve el president signarà el decret de nomenament d'Àngels Ponsa, que prendrà possessió del càrrec després de la reunió de Consell Executiu", exposa l'oficina.





El canvi en el gabinet es produeix després de la disputa entre JxCat i el PDeCAT per les sigles dels primers, que ha provocat una sèrie de baixes en el partit liderat per David Bonvehí en el qual encara milita Chacón, única integrant que queda del PDeCAT a l'Executiu de Torra.





Segons el rotatiu, la decisió de cessar Buch respon al fet que el mateix conseller ha demanat deixar d'encapçalar la cartera.





Per la seva banda, Vilallonga, aquest mateix dijous a la inauguració del Fòrum Edita ha expressat: "És un honor inaugurar aquest fòrum com a consellera de Cultura. Vés a saber si serà l'última vegada que ho faig. No se sap encara"