L'economista Ramon Tremosa, d'eurodiputat a conseller d'Empresa i Coneixement

L'economista Ramon Tremosa és el nou conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya després d'haver passat una dècada al Parlament Europeu com a diputat de JxCat (2009-2019).









Ramon Tremosa i Balcells (Barcelona, 1965) és doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB), on ha exercit de professor de Teoria Econòmica, i és autor de nombrosos articles i llibres.





En l'Eurocambra ha estat membre de la Comissió d'Afers Econòmics i Monetaris i de la Comissió d'Investigació encarregada d'examinar les al·legacions d'infracció i de mala administració en l'aplicació del dret de la Unió en relació amb el blanqueig de capitals i l'elusió i evasió fiscals.





També ha participat en la Delegació per a les relacions amb la República Popular de la Xina ia la Delegació per a les relacions amb els Estats Units.





A la Cambra europea, Tremosa ha realitzat prop de 150 intervencions en els plens parlamentaris i unes 278 esmenes a normatives europees.





Ha estat ponent de Parlament Europeu de la supervisió financera europea el 2010, de l'Informe del Banc Central Europeu el 2011, de l'Informe sobre Competència en 2012 i del Pla d'inversions en infraestructura de la UE - 'Pla Juncker' - en 2015.





També ho ha estat de l'Informe d'opinió sobre l'acord transatlàntic de comerç i inversions --el TTIP-- el 2015, i ha participat en debats relacionats amb el Corredor Mediterrani.





Ha escrit textos acadèmics sobre política monetària, economia regional i federalisme fiscal, i ha publicat llibres entre els quals destaquen 'L'espoli fiscal' (2004), 'Catalunya serà logística o no serà' (2007), 'Catalunya, país emergent' (2008), 'Catalonia, An Emerging Economy' (2010) i 'Let Catalonia Vote' (2015), que explica el procés català des d'una perspectiva europea.