PP i Ciutadans afirmen que l'alcaldessa Colau menteix sobre les taxes de residus del rebut de l'aigua i demanen la seva supressió

L'alcaldessa, Ada Colau, ha afirmat aquest dijous que mitjançant decret obligarà la companyia subministradora del rebut de l'aigua, Agbar, a tornar el que ella interpreta com "imports indeguts" als barcelonins. Una cosa que sap que és "no és veritat" en paraules del representant del PP a l'AMB i que segons la representant de Ciutadans en aquest organime supramunicipal sap l'alcaldessa que "no ha fet pujar el rebut realment, sinó les dues taxes de residus" .













El suposat decret que emetrà la presidència de l'AMB, Ada Colau, ha de passar com ho va fer en el seu dia l'aprovació de la taxa de residus metropolitana per un ple metropolità. I ara la mateixa taxa no comptaria ni amb el suport d'ERC ni amb el de JxCAT, socis de govern de Colau a l'AMB al costat de PSC, que van votar a favor de la mateixa, han coincidit tant PP com Ciutadans amb representació en aquesta administració supramunicipal.





EL PP DEMANARÀ AL PLE DE SETEMBRE DE L'AMB LA RETIRADA DE LA TAXA DE RESIDUS DEL REBUT DE L'AIGUA





El ple de l'AMB tindrà lloc el proper 29 de setembre i en el mateix el PP ha presentat una moció en què directament es reitera en la "retirada d'aquest impost del rebut de l'aigua".













Per Miguel Jurado, portaveu del PP a l'AMB, "a finals de l'any passat, el regidor Eloi Badia, va anunciar públicament que rebaixaria el rebut de l'aigua un 3% i posteriorment s'aprovava un augment de la taxa de residus de l'AMB de un 5%. Llavors ja vam dir que això era "enganyar la gent".





I afegeix: "cal recordar que tot el procés de remunicipalització de l'aigua es feia per abaratir el cost de l'aigua en el rebut, però si el 40% del rebut correspon a impostos i els puges, quin sentit té?. Des del PP volem que es retirin els impostos que es graven en el rebut de l'aigua que res tenen a veure amb l'aigua, que es cobrin els dos de residus a part, però a més que sigui un rebut únic i no repartit entre dues administracions públiques. Quin sentit té cobrar dues vegades? ".





Jurat assenyala que "en el ple de setembre demanarem la retirada de la taxa (la de l'AMB perquè la de l'Ajuntament no és possible demanar-la des de l'AMB) i la devolució d'aquests diners als barcelonins. Cal estudiar en quin moment es pot cobrar aquesta taxa de residus tenint present el moment econòmic en què ens trobem tots, enmig d'una pandèmia ".





Tot i les declaracions realitzades aquest dijous per l'alcaldessa, Ada Colau, el portaveu de l'PP a l'AMB ha afirmat en declaracions a CatalunyaPress "no tenim coneixement que del decret de què parla l'alcaldessa, Ada Colau, no ho ha comunicat a la Junta de portaveus de l'AMB ".





A més, ha volgut recordar Jurat que aquesta "la taxa de residus aprovada en el ple de l'Ajuntament de Barcelona és pagar un impost en dues taxes. Perquè el ciutadà de Barcelona paga la taxa metropolitana i la de l'Ajuntament en dues estructures paral·leles pel mateix ".





"El que no pot ser que amb aquestes dues taxes de residus (AMB i Ajuntament de Barcelona) s'hagi pujat el rebut de l'aigua entre un 7% i un 8%. De cada 100 euros gairebé 40 euros són d'impostos. I s'emparen en el rebut de l'aigua i per al PP és necessari separar el consum de l'aigua dels impostos. Cal eliminar l'impost del rebut, tornar el cobrat i plantejar-se en que millor moment pot cobrar-se per la situació de crisi. I si ha de ser enlloc del 5% el 10% ja ho debatrem "





El portaveu del PP a l'AMB afirma: "el procediment de lectures estimades està recollit en el Reglament Metropolità. Afirmar que es poden" prorratejar "és no haver-s'ho llegit"





"En cas que a algú se li ha cobrat de més perquè ha consumit menys, que pot ocórrer pot tornar el rebut o pagar-lo en el següent. És el reglamentari des de fa molts anys. És el sistema que està aprovat. Per tant, el que ha afirma l'alcaldessa "no és veritat" diu el representant del PP a l'AMB.





Jurat insisteix que "aquesta insistència de govern de Colau de municipalitzar un servei quan el 30% del rebut són impostos, no té sentit. Què comencin per abaratir no augmentant els impostos i no duplicánt-los en el rebut".





CIUTADANS ESTUDIA DUR A LA JUSTÍCIA LA DOBLE TAXA DE RESIDUS I DENÚNCIA QUE EN MATÈRIA DE RECICLATGE NO "S'HA FET ABSOLUTAMENT RES"





Des de Ciutadans a l'AMB, la seva portaveu Luz Guilarte, han afirmat a CATALUNYAYPRESS "pensem el mateix que quan es va aprovar la taxa. En aquells moments es va aprovar en la comissió corresponent en el Ple amb el suport d'ERC, nosaltres ja vam dir que era una "taxa frau" i que era absolutament antisocial, il·lògica i penalitzadora. Penalitza a les famílies pel seu volum, com més membres en la família tens més et penalitza. Una família pot reciclar o no reciclar i pagarà més que una persona que visqui sola i recicli o no ".













I ha afegit "el càlcul d'aquesta taxa tècnicament està molt mal feta i l'ha creat el que crea tots els embolics a l'Ajuntament, el regidor Eloi Badia, sempre que hi ha un problema gros, ell està darrere. Aquesta duplicitat de pagar dues taxes sobre el mateix concepte, el reciclatge, estem estudiant portar davant la justícia. Ha estat aprovada per les vies legals, però tenint present que l'AMB està cobrant una igual que la que es vol cobrar a l'Ajuntament, per salvar l'embolic jurídic, han dividit el procés en diverses parts i així ho poden gravar per separat ".





Per aquesta raó la de la doble imposició des Ciutadans manifesten "ens sembla escandalós com estan gravant a les famílies i les llars barcelonines a través de fer la regla i fer el parany. A més, ara ERC sembla que es desdiu el que va signar i va votar en el mes de gener perquè estem en precampanya i els va bé desmarcar-se. Però és que des de l'AMB tant ERC com JxCAT havia fixat el preu d'aquesta taxa i són còmplices d'aquest nou assalt a les llars i les famílies barcelonines".





La seva portaveu, Luz Guilarte afirma que des de C's "demanarem la seva supressió en la comissió d'economia de l'Ajuntament és per a la taxa municipal que és de nova creació i duplica la de la AMB. En el AMB demanarem revisió de la taxa metropolitana òbviament ja que també s'ha pujat de manera indiscriminada. Al juliol demanem al govern municipal que no s'apliqués en plena pandèmia la nova taxa duplicada, la de l'Ajuntament i no van voler ni ells ni els independentistes ".





Afegeix Guilarte "el cobrament d'aquesta taxa de residus no es correspon amb cap mesura de reciclatge. Des Ciutadans hem presentat moltes mesures de reciclatge i no ha fet absolutament res. Ells que no fan res en reciclatge volen presumir d'això i carregar a les famílies amb impostos ".





Preguntada en relació al decret que l'alcaldessa Ada Colau vol emetre des de l'AMB per reclamar-li a Agbar que torni els "imports" suposadament "cobrats indegudament", Guilarte es pregunta "què vol fer exactament? Perquè des l'AMB només es fixa el preu de la taxa i l'Ajuntament decideix en les seves ordenances fiscals cada any i que ara es decidiran al novembre, si s'implementen els impostos locals o no. Pel que no sé de què estan parlant ni que és el que volen fer exactament. Perquè com tergiversen i canvien la veritat segons millor els convinguin, és molt difícil saber exactament a què es refereix l'alcaldessa amb les seves declaracions d'aquest dijous ".





Per a Guilarte "Colau, el que està fent és a través d'aquest ardit del decret és desviar l'atenció carregant contra AGBAR, que només ha complert amb el reglamenteo sobre com fer les lectures si no es poden fer in situ, fent veure i creure que reclama en benefici del consumidor, quan aquest possible cobrament de més és insisgnificante en comparació amb el que suposen d'increment en la factura les diferents taxes i tributs tant de l'Ajuntament com del AMB que han creat i pujat de manera sagnant. El que ve a ser una inútil maniobra de distracció de manual de triler...ni més ni menys...propi dels Comuns ...i a tot això el PSC calladito vagi que es noti que ells també estan en l'"all"









Per Ciutadans està clar que a Ada Colau "no sap el que vol fer i se li ha vingut tot a sobre i es demostra amb el que fan que no saben gestionar".





El proper 29 de setembre tindrà lloc el Ple de l'AMB i es destaparà a què es refereix exactament l'alcaldessa Ada Colau amb el seu decret, el que realment farà estigui en realitat i qui li donarà suport a aquest.





L'AJUNTAMENT DE BARCELONA NO ASSUMEIX LA SEVA RESPONSABILITAT EN EL IMPOST A LA FACTURA DE L'AIGUA





Aquest dimarts, Jordi Martí, regidor de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona ha estat l'encarregat de negar davant els mitjans de comunicació el 'impostàs' a ha pujat fins a un 19% la factura de l'aigua a la ciutat comtal. Martí ha tractat de justificar les pujades aprovades per l'Executiu local en el ple de gener després del malestar generat en el 73% de les famílies afectades per la pujada. La inclusió de la taxa de residus no ha estat ben acollida entre els barcelonins, que han vist com se'ls pujava el rebut enmig de la pandèmia del Covid-19.





A l'octubre de 2019, ja informàvem des CatalunyaPress , que l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) anava a pujar el rebut de l'aigua d'una forma bastant enganyosa: "Quan una entitat com l'AMB anuncia al mateix ple una baixada en el rebut de l' aigua de l'4,95% i una pujada de l'5% en la Taxa de Tractament de Residus (TMTR) el que fa en realitat és pujar el rebut de l'aigua i no baixar-lo ", explicàvem llavors.





Però aquest no era l'únic estocada que anaven a rebre els ciutadans en la seva factura . Ja que durant aquest mes d'agost l'Ajuntament de Barcelona ha cobrat el nou impost de residus idèntic a què ja recapta l'AMB, que presideix també Ada Colau. Aquest tribut està dedicat a finançar la gestió i el tractament de residus, prenent el consum d'aigua i el tipus d'habitatge com a base per al càlcul de la taxa.





Prenent com a referència una factura d'aigua de 200 euros, la nova taxa de l'Ajuntament costarà 14 euros als ciutadans, que s'hauran de sumar als 17 que ja cobrava l'AMB. D'aquesta manera, l'import a pagar pel servei d'aigua s'incrementarà un 7%, sumant 85 euros anuals.





Aquest dijous Ada Colau ha afirmat que mitjançant un decret de l'AMB obligarà a Agbar a retornar el cobrat sense precisar si retirarà en el mateix l'aplicació d'algunes de les dues taxes que per reciclatge es cobren als barcelonins.





LA DISTRIBUCIÓ DE LA FACTURA DE L'AIGUA









Així és la nova factura. Què no t'enganyin !.









Seguirem informant ...