Agbar nega errors en la factura de l'aigua i defensa que la taxa de residus de l'Ajuntament de Barcelona ha incrementat el rebut

Aigües de Barcelona (Agbar) ha contestat ràpid a les declaracions de el regidor de l'Ajuntament de Barcelona, Jordí Martí i el comunicat de premsa de l'AMB. Mitjançant un comunicat l'empresa d'aigües nega rotundament que s'hagi "produït cap error en les lectures estimades. Aigües de Barcelona ha aplicat de forma estricta el mètode fixat en el Reglament de Servei metropolità de el cicle integral de l'aigua, aprovat per l'AMB, que en el seu article 60 estableix el mètode de càlcul dels consums estimats ".





















A més l'empresa va advertir a l'AMB "de la realització de les lectures estimades, atenent la situació generada per la pandèmia".





També ha volgut informar als barcelonins que "els mètodes de càlcul i els supòsits segons els quals es pot fer una lectura estimada són fixats per l'administració en el Reglament de Servei metropolità de el cicle integral de l'aigua. Per tant, qualsevol canvi o nou mètode que es vulgui aplicar de forma generalitzada necessitaria d'una modificació de l'Reglament, que haurà d'aprovar el propi regulador, que és qui té la competència ".





Per Agbar està clar que encara que totes dues administracions ho neguin, tant l'Ajuntament de Barcelona com l'AMB "el principal increment de la factura és conseqüència de la inclusió de la nova Taxa de Residus de l'Ajuntament de Barcelona, com es farà evident en les següents factures ".





Afegeix en el seu comunicat que "en els casos en els quals s'han produït aquestes disfuncions entre lectura real i lectura estimada, les diferències se situen entre els 50 cèntims i els 3 euros".

Per finalitzar des Aigües de Barcelona (Agbar) afirmen que "s'està atenent, com sempre ha fet, les especificitats individuals de tots aquells clients que ho requereixen".





L'AJUNTAMENT DE BARCELONA NO ASSUMEIX LA SEVA RESPONSABILITAT EN EL impostàs A LA FACTURA DE L'AIGUA

Aquest dimarts, Jordi Martí, regidor de Presidència de l'Ajuntament de Barcelona ha estat l'encarregat de negar davant els mitjans de comunicació l''impostàs'que ha pujat fins a un 19% la factura de l'aigua a la ciutat comtal. Martí ha tractat de justificar les pujades aprovades per l'Executiu local en el ple de gener després del malestar generat en el 73% de les famílies afectades per la pujada. La inclusió de la taxa de residus no ha estat ben acollida entre els barcelonins, que han vist com se'ls pujava el rebut enmig de la pandèmia del Covid-19.





A l'octubre de 2019, ja informàvem des de CatalunyaPress , que l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) anava a pujar el rebut de l'aigua d'una forma bastant enganyosa: "Quan una entitat com l'AMB anuncia al mateix ple una baixada en el rebut de l' aigua de l'4,95% i una pujada de l'5% en la Taxa de Tractament de Residus (TMTR) el que fa en realitat és pujar el rebut de l'aigua i no baixar-lo ", explicàvem llavors.





Però aquesta no era l'únic estocada que anaven a rebre els ciutadans en la seva factura . Ja que durant aquest mes d'agost l'Ajuntament de Barcelona ha cobrat el nou impost de residus idèntic a què ja recapta l'AMB, que presideix també Ada Colau. Aquest tribut està dedicat a finançar la gestió i el tractament de residus, prenent el consum d'aigua i el tipus d'habitatge com a base per al càlcul de la taxa.





Prenent com a referència una factura d'aigua de 200 euros, la nova taxa de l'Ajuntament costarà 14 euros als ciutadans, que s'hauran de sumar als 17 que ja cobrava l'AMB. D'aquesta manera, l'import a pagar pel servei d'aigua s'incrementarà un 7%, sumant 85 euros anuals.





EL PARTIT POPULAR VA DENUNCIAR QUE "ESTAVEN ENGANYANT A LA GENT"

"Això és una vergonya. El senyor Eloi Badia (regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament i vicepresident de l'AMB) fa escassament un any estava dient que baixaria la factura de l'aigua", denunciava Miguel Jurado, representant de el Partit Popular a l'AMB. "Ells ja tenien previst i pressupostat crear un nou impost", assenyalava.





"Des del Partit Popular sempre hem exigit que tots els impostos vagin fora de el rebut de l'aigua, que no els amaguin dins, perquè si et tallen l'aigua et compliquen molt la vida", explica Jurado. "Estem carregant la factura d'uns impostos metropolitans i de l'Ajuntament que encariran el servei un 7% quan Colau presumeix de baixar el rebut de l'aigua", recorda.





L'Ajuntament de Barcelona afirmava sense ruboritzar per aquelles dates "que aquest impost és un primer pas cap a una tarifació" justa ", on es pagui en funció del que es recicla. Segons les dades ofertes per l'ens municipal, la recollida selectiva està estancada en el 37,7%, lluny de l'objectiu europeu de l'55% el 2025 ".





No obstant això, el representant del PP a l'AMB, va afirmar llavors que "estan enganyant a la gent". "Fan això després de la sentència de Tribunal Suprem fent-li perdre la remunicipalització de l'aigua, que també ens ha costat un dineral", alerta Jurat. Una cosa que el temps li ha acabat donant la raó aquest mes de setembre de 2020, després de l'allau de queixes dels barcelonins a qui se'ls ha pujat el rebut de l'aigua d'un mes per a un altre aprofitant el període de vacances.





L'AJUNTAMENT DE BARCELONA CONVOCA UNA RODA DE PREMSA ON NO PARTICIPA EL REGIDOR ELOI BADIA

En una roda de premsa convocada a última hora, el regidor dels comuns ha eximit l'Ajuntament de tota responsabilitat per evitar la crítica ciutadana, mentre s'excusava l'absència del regidor responsable, Eloi Badia, que es troba "fora de la ciutat".





En la seva descàrrega el regidor Martí ha explicat que el "60% de les lectures de comptadors es fa de forma manual", de manera que aquestes no s'han dut a terme durant els mesos de reclusió i l'acumulat d'aquests mesos s'ha cobrat en la darrera factura, el que en alguns casos ha provocat un "salt de tram" que ha augmentat el preu final de la factura, però sense esmentar l'increment causat per la doble imposició de taxa de residus.





De fet Martí ha negat que la taxa de residus hagi tingut res a veure amb l'increment de l'preu de l'rebut, assegurant que l'estimació que es realitza de la mateixa oscil·la entre els "4,5 i els 8,5 euros". Amb la millor defensa és un atac Martí ha carregat contra Agbar demanant-li que "compensés a la factura següent" als abonats el cobrament del que s'ha pagat en la factura d'agost.





A preguntes dels periodistes i preguntadosobre si veu mala fe en aquest increment en les factures, Martí ho ha negat: "Veig mala fe en pocs costats. El que fa mal a la vista és quan es fa tanta ostentació de ser bona persona o bona empresa amb cartes i publicitat. M'agradaria que aquesta energia es destini a facturar amb justícia. No és un problema de mala o bona fe ", ha dit. Una cosa que resulta contradictori en si mateix donades el tracte d'exigència de l'Ajuntament envers l'empresa Agbar i cap amb si mateixa com a institució pública.





L'Ajuntament ha eludit en tot moment parlar del doble impost que es cobra als barcelonins sobre el mateix concepte, la taxa local de recollida residus i la metropolitana de tractament de residus, que res té a veure amb que arribi aigua als seus aixetes cada dia . Martí ha reiterat que l'impost local és, en tot cas, "una part molt petita" de la facturació, perquè ha de compartir la idea d'Eloi Badia que els barcelonins han de pagar.





L'AMB ÒBVIA EL CÀRREC DELS DOS IMPOSTOS DE RESIDUS SOBRE LA FACTURA DE L'AIGUA D'AGOST

Des l'AMB han emès un comunicat de premsa en què al·leguen que en alguns comptadors durant l'estat d'alarma s'han calculat les factures de l'aigua amb valors de consum estimats, "una cosa que a l'regularitzar les factures després de l'confinament ha significat que alguns usuaris hagin experimentat increments a l'saltar de tram, que en molts casos no s'ajusten a la realitat ". És per això que afirmen des de l'AMB "han exigit a Agbar que regularitzi el més aviat possible de manera automàtica aquesta situació per a tots els usuaris que s'hagin pogut veure afectats, corregint possibles errors en els imports".





Admeten a l'AMB que en cas de no poder-se fer la lectura dels comptadors, en aquest cas pel Covid-19 "el reglament estableix que l'usuari pagui pel consum d'aigua de el mateix període de l'any anterior, calculant que el consum de aigua serà similar. Però en general, durant aquests mesos, els usuaris han pagat un import menor a l'corresponent pel consum real, ja que la situació excepcional, en què la població ha estat més temps a casa, ha propiciat que els consums siguin més elevats que els de l' 2019 ".





En cap cas es prorrogatearÀ el cobrament dels "impuestazos de l'aigua" implementats tant per l'Ajuntament de Barcelona com per l'AMB a compte dels residus.





LA GESTIÓ DE L'AIGUA NO GENERA RESIDUS

FEDEA, la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada des de la seva aprovació en el Ple de l'Ajuntament de Barcelona ha qüestionat aquest sistema de tributació ja que el consum d'aigua no guarda relació amb la generació de residus.





"L'aigua que es consumeix no té res a veure amb la generació dels residus", sentencia la professora de el departament d'Anàlisi Econòmica de la Universitat de Saragossa, Lorena Oms, autora de l'estudi que analitza la generació de residus municipals a les comarques de Catalunya d'el 2002 a l'2018. Ho fa amb l'objectiu de dissenyar "correctament" les taxes i preus públics aplicat a el servei de recollida d'escombraries.





L'estudi conclou, després de diversos anàlisi de robustesa, de vincular aquest tipus de taxes amb el consum d'aigua "no repercuteix adequadament en el cost de l'servei" ia més no "es compliria el principi de recuperació de costos". És a dir, que no compleix allò de qui contamina més paga més. "A l'vincular-lo a l'consum d'aigua és un impost que es desvirtua ia més no incentiva als ciutadans", assenyala Olmos que apunta que l'estudi, encara que fet en base a dades de les comarques, és completament aplicable a Barcelona oa qualsevol altra gran ciutat . "Mai el consum d'aigua pot explicar la generació de residus", insisteix l'analista econòmica que explica que, a més es pot entrar en contradiccions: es pot fer pagar més, no només a qui generi menys residus, sinó també a qui menys té, però que per diferents condicionants pot estar consumint més aigua.





LA TAXA AFECTA EL 73,3% DE LES LLARS DE BARCELONA

L'Ajuntament de Barcelona previ amb l'aplicació d'aquesta taxa de servei de recollida de residus domèstica gravar la factura de l'aigua de 557.000 llars, un 73,3% de l'total. L'excusa de l'consistori té a veure amb que "la recollida selectiva està estancada en el 37,7%», va lamentar en la seva aprovació el regidor responsable, Eloi Badia.





En el Programa Metropolità de Prevenció i Gestió de Recursos i Residus Municipals 2019-2025 s'estableix que en 2025 els municipis han d'haver incorporat un sistema de pagament per ús de servei de recollida i l'han incorporat a el rebut de l'aigua perquè el màxim de barcelonins ho pagui.





Les tarifes de la taxa es fixen segons el tipus d'habitatge que rep el servei de subministrament d'aigua, en funció del seu cabal nominal i els trams de consum, i el consistori calcula que el segon semestre del 2020 suposarà 20,5 milions i, a partir de 2021, 41 milions d'euros anuals de recaptació per aquest concepte, però sobre el terreny la recaptació serà més gran.





De fet en la seva aprovació Eloi Badia va afirmar que "tot i que la taxa suposi que els ciutadans paguin més, aquesta mesura incrementarà la recollida selectiva, el que, a la llarga, implicarà" abaratir els costos globals de gestió ", segons els seus càlculs que no els dels barcelonins que de moment paguen pels residus en el rebut de l'aigua.





Però aquesta no és l'opinió que tenia el regidor, Eloi Badia, fa 6 anys on afirmava que "El rebut de l'aigua és indefensable perquè està ple de coses que no tenen res a veure amb el servei".

























Resumint que si l'impost el creen altres és "indefens





L'OPOSICIÓ DE L'AJUNTAMENT CÀRREGA CONTRA LA TAXA D'ADA COLAU





Tant des JxCat com per part de Ciutadans seves respectives portaveus han carregat durament contra aquest nou impost a la factura de l'aigua imposat pel govern de Colau.





Aquests són alguns dels tweets recollits aquesta mateixa tarda per CatalunyaPress a Twitter.













Elsa Artadi. Portaveu de JxCat a l'Ajuntament de Barcelona













Llum Guilarte. Portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona









Marilén Barceló. Ciutadans.

























Eva Parera. Regidora d'BaracelonaxCanvi









LA DISTRIBUCIÓ DE LA FACTURA DE L'AIGUA

















Així és la nova factura. Què no t'enganyin !.









