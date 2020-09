L'Hospital Broggi de Sant Joan Despí pateix un ciberatac

L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya està investigant un atac informàtic que ha patit l'Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí (Barcelona), després que el centre sanitari es el notifiqués aquest dilluns.









En declaracions aquest dijous, el director de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Oriol Torruella, ha explicat que es tracta d'un programari maliciós anomenat 'ransomware', que s'utilitza per xifrar fitxers i bloquejar sistemes informàtics, per després demanar un rescat econòmic.





"Des d'aquesta perspectiva és un problema de disponibilitat perquè l'hospital no pot executar els seus serveis, i evidentment l'atac té molt impacte perquè l'hospital no deixa de ser un servei crític per a la ciutadania", ha sostingut.





Torruella ha explicat que és un atac bastant comú, com van alertar en els informes de tendències que van publicar des de la mateixa agència, en els quals se situa com un atac que es produeix des de fa més de dos anys i que ha impactat a altres entitats tant en Espanya com a nivell global, amb especial incidència en el sector sanitari.





"No deixa de ser una cosa recurrent i està bastant en tendència a dia d'avui en aquest tipus d'entorns. No és ni una novetat ni un element excepcional", ha afegit, i ha explicat que en el moment que els van avisar van activar l'equip de resposta d'incidents, el Catalonia-Cert, amb el qual donen suport a l'hospital per identificar l'atac i iniciar una investigació per tornar a activar els serveis.





RECUPERACIÓ DELS SISTEMES

De moment s'estan recuperant tots els sistemes de l'hospital, des del propi correu electrònic o els serveis de salut que presten amb aquests sistemes informàtics: "A dia d'avui s'està restablint la normalitat de centre".





Torruella ha dit que estan treballant per identificar tots els escenaris, però, pel que saben, no hi ha un impacte específicament en les dades, sinó sobretot en la part de serveis com a tal: "Aquest tipus d'atacs no busquen treure informació sinó bloquejar els sistemes i sol·licitar un rescat ".





Segons la mateixa agència, l'hospital compta amb bons sistemes i té uns serveis de prestació en l'àmbit informàtic força bons: "Jo crec que estan fent una feina magnífica restablint sistemes i amb el nostre suport crec que podem evitar qualsevol tipus d'impacte al respecte de l' incident ".





"SEGURAMENT NO SERÀ L'ÚLTIM"

Torruella ha destacat que ni és el primer atac ni "segurament" serà l'últim, ja que es tracta d'una tendència, pel que ha insistit en la necessitat d'estar preparats i tenir les mesures adequades.





"I en aquest cas, des del Govern de la Generalitat, organitzar l'activitat a través de l'agència de ciberseguretat per poder donar suport a totes les entitats que puguin patir això tipus d'accidents amb un equip de resposta com el Catalonia-Cert serà una obligació ", ha afegit.