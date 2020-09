CaixaBank i Bankia negocien una fusió per crear la primera entitat bancària del país

CaixaBank i Bankia estudien emprendre un procés de fusió per tal d'augmentar la seva rendibilitat davant la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19, confirmen fonts de el sector. De dur-se a terme la fusió, l'entitat resultant es convertiria en la primera entitat bancària del país.









La fusió de CaixaBank i de Bankia, tercera i quarta entitat per grandària del sector financer espanyol, donaria origen a un grup amb actius per import de 650.000 milions d'euros, unes 6.600 sucursals (4.400 l'entitat d'origen català i més de 2.200 l'entitat nacionalitzada) i una plantilla conjunta superior als 51.000 empleats (gairebé 35.600 CaixaBank i uns 16.000 Bankia), el que propiciaria significatives sinergies.





Segons els plans posats sobre la taula, la Fundació La Caixa controlaria un 30% del grup resultant de la fusió, mentre que el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), baixaria el seu pes de gairebé el 62% actual a l'14%. Fonts del sector han indicat que l'operació comptaria amb el beneplàcit de Govern, si bé fonts de l'Ministeri d'Economia i Transformació Digital han assenyalat que no feien comentaris a l'respecte.





D'aquesta manera, CaixaBank i Bankia responen a la crida realitzada de forma insistent pel Banc Central Europeu (BCE) d'accelerar en el procés de consolidació del sector, l'última vegada aquesta mateixa setmana per boca del seu vicepresident, Luis de Guindos, durant la seva intervenció en els cursos de la Universitat Menéndez i Pelayo (UIMP) de Santander. De Guindos va posar l'accent en la diferència entre la baixa rendibilitat de les entitats espanyoles (d'entre el 2 i el 3% en alguns casos) enfront del cost de capital (superior en línies generals a l'10%).





Amb l'eventual fusió de CaixaBank i Bankia ambdues entitats reprendrien l'intent que van realitzar el 2012 quan Isidre Fainé i Rodrigo Rato no van aconseguir arribar a bon port una temptativa frustrada llavors per qüestions polítiques i discrepàncies en la jerarquia de comandament.





Pel que fa a l'organigrama de l'entitat resultant, s'estudia que pugui estar presidida per José Ignacio Goirigolzarri, actual president de Bankia, com a president no executiu i amb Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, com CEO plenipotenciari.





L'operació permetria a Govern més recuperar part dels ajuts percebuts en el rescat de Bankia, que superen els 24.000 milions d'euros, dels quals fins ara ha recuperat només uns 3.000 milions a través de dos processos de venda parcial i via dividends.

Confirmació A LA CNMV

D'altra banda, les dues entitats han confirmat a través de sengles fets rellevants remesos a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que es troben en negociacions preliminars per analitzar una possible fusió, sense que encara s'hagi arribat a cap acord a l'respecte.





En concret, l'entitat presidida per Jordi Gual ha informat a l'organisme que, "després de l'autorització del seu consell d'administració, es troba en negociacions amb Bankia per analitzar una fusió entre les dues entitats, sense que de moment s'hagi arribat a cap acord a l' respecte, més enllà de la signatura d'un acord de confidencialitat per a intercanviar-se informació per valorar l'operació, en el si d'una auditoria preventiva, comptant amb assessors per a l'operació ". CaixaBank ha assenyalat que informarà el mercat del resultat d'aquesta negociació en el moment oportú.





Per la seva banda, i davant les notícies aparegudes en alguns mitjans, Bankia, "en el marc de l'estudi habitual de possibles operacions estratègiques", ha confirmat contactes amb Caixabank, amb coneixement i autorització del consell d'administració, per analitzar una eventual oportunitat d'operació de fusió entre les dues entitats. "Donat el seu caràcter preliminar, es fa constar que s'ha sotmès als òrgans de govern de Bankia proposta d'inici d'estudi i anàlisi que permeti a l'consell d'administració adoptar la decisió fonamentada que correspongui, comptant per a això amb els assessors pertinents". L'entitat que encapçala José Ignacio Goirigolzarri assenyala que qualsevol decisió que s'adopti sobre la qüestió serà objecte de comunicació al mercat.