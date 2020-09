"Catalunya Aixeca el teló" el 22 de setembre al Teatre Victòria amb la gala "Un món ple de teatres plens"

El món de l'espectacle en general, i les diverses arts escèniques en particular, han estat alguns dels sectors més acusadament perjudicats per la pandèmia i el subsegüent confinament. I tot i que, després dels obligats mesos d'atur forçós, alguns locals han reiniciat aquest mateix estiu la seva activitat, faltava el tret corporatiu que cada any fa ADETCA, l'associació d'empreses teatrals, conjuntament amb els teatres públics i l'Associació d'Actors i Directors Professionals i que es materialitza en una gran vetllada que en les seves últimes edicions ha tingut com a escenari el Liceu i al Coliseum.









Amb el desig de donar una mostra de l'esperit de resistència en aquests temps difícils, de manifestar el caràcter constructiu dels professionals de l'espectacle i del seu propòsit de continuar treballant amb excel·lència i seguretat, s'anuncia que aquesta gala tradicional es va a celebrar de nou com a punt de partida de la nova temporada i que tindrà lloc al Teatre Victòria el dimarts 22 de setembre a la nit.





Els organitzadors volen que sigui una festa per a tot el sector català de les arts escèniques per tal de seduir i engrescar el màxim nombre possible de ciutadans al voltant del fet escènic, donar fe del millor del talent creatiu en teatre, circ, dansa, teatre musical i màgia, potenciar i incentivar el màxim el consum i recordar que l'espectacle afavoreix la reactivació comercial i econòmica. També es vol fer especial atenció al nombrós col·lectiu de sales petites, investigació i alternatives, així com a el públic familiar i escolar i demostrar que els espais són plenament fiables.





Abans de la crisi ADETCA es va proposar obrir un concurs d'idees de com havia de ser aquesta gala i, a aquest efecte, va convocar un concurs d'idees que va obtenir una excel·lent resposta. D'entre les propostes rebudes, va seleccionar la presentada per El Terrat (The Mediapro Studio) i El Mag Pop sota el lema "Un món ple de teatres plens". La gala serà presentada per Silvia Abril i Antonio Dia, El Mag Pop i inclourà actuacions musicals amb artistes i intèrprets famosos i muntatges escènics i televisius.





En definitiva, que com ha dit Isabel Vidal, presidenta d'ADETCA, "volem retrobar-nos amb el públic amb tota la força i amb la gala més espectacular, després de molts mesos de teatres, sales i activitats escèniques pràcticament tancades i omplir els teatres amb totes les mesures de seguretat ". Perquè "el teatre és amor, treball, perseverança i intel·ligència".