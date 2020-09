Isabel Coixet guanya el Premi Nacional de Cinematografia

La directora i guionista Isabel Coixet ha estat guardonada pel Ministeri de Cultura i Esport amb el Premi Nacional de Cinematografia, dotat amb 30.000 euros. El jurat ha volgut "posar en valor una trajectòria de més de tres dècades caracteritzada per obrir nous camins en el cinema espanyol".









"La seva obra transita per àmbits geogràfics, culturals, lingüístics i estilístics diversos. És una cineasta que destaca per la seva llibertat per triar temes, la seva valentia per assumir riscos, el seu inconformisme, la seva versatilitat i la projecció internacional del seu treball. El seu suport a una nova generació de cineastes, el seu compromís amb la igualtat i les causes socials, la converteix en un estímul i referent imprescindible. el cinema espanyol no seria el mateix sense el cinema d'Isabel Coixet", ha assenyalat el jurat.





El Premi Nacional de Cinematografia recompensa l'aportació més excel·lent en l'àmbit cinematogràfic espanyol, posada de manifest preferentment a través d'una obra feta pública o una labor professional desenvolupada durant l'any 2019, o, en casos excepcionals degudament motivats, s'atorga com a reconeixement a una trajectòria professional.





Concedit per l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals (ICAA), organisme adscrit a Ministeri de Cultura i Esport, està dotat amb 30.000 euros.





El jurat ha estat presidit per Beatriz Navas, directora general d'l'ICAA, i Elisa Rodríguez Ortiz, sotsdirectora general de Promoció i Relacions Internacionals de l'ICAA, ha actuat com a vicepresidenta.





Com a vocals han estat presents, a proposta de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, Ana Amigo Mérida; a proposta d'Autors Literaris de Mitjans Audiovisuals, Yolanda García Serrano; a proposta de la Unió d'Actors i Actrius, Ignacio Muñoz Gallo; a proposta de l'Associació de Dones Cineastes i de Mitjans Audiovisuals (CIM), Isabel Raventós Armengol; i a proposta de l'ICAA, Borja Cobeaga Eguillory, Jenaro Talens Carmona i Juan Miguel Company Ramón. També ha actuat com a vocal la guardonada en la convocatòria de 2019, Josefina Molina.





BIOGRAFIA

Isabel Coixet (Sant Adrià de Besòs, Barcelona, 1960) és directora de cinema i guionista. Medalla d'Or de les Belles Arts el 2009, guardó concedit pel Ministeri de Cultura i Esport, i Ambaixadora honorífica de la Marca Espanya (2020).





El seu treball i trajectòria professional han estat reconeguts amb nombrosos guardons. Va obtenir la seva primera candidatura als Premis Goya en 1988, amb la seva pel·lícula de debut 'Massa vell per morir jove'.





Des de llavors ha estat guardonada en vuit ocasions, com a guionista i com a directora, i ha obtingut quatre nominacions més. També ha rebut el premi a tota una carrera de Festival de Màlaga (2015) i, des de 2015, és Cavaller de les Arts i les Lletres de el Ministeri de Cultura francès.





Va començar rodant pel·lícules en anglès, com 'Things I Never Told You', 'My Life Without Me', 'The Secret Life of Words', 'Elegy' o 'Map of the Sounds of Tòquio', combinant-les amb rodatges en espanyol de pel·lícules com 'als que estimen', 'Ahir no acaba mai' o 'Elisa i Marcela'.





Coixet també ha treballat amb èxit en l'àmbit del documental. Destaca 'Invisibles', sobre el treball de Metges Sense Fronteres, 'Viatge a el cor de la tortura', documental guanyador d'un premi en l'edició de 2003 de Festival de Cinema dels Drets Humans i 'Escoltant el jutge Garzón', guanyador de un Goya el 2011.





La seva trajectòria internacional l'ha portat als festivals més importants, entre els quals destaca la seva relació amb el de Berlín, del jurat Coixet va formar part en 2009. La seva cinta 'Ningú vol la nit' inaugurar la secció a competició de Festival de Berlín en 2016, en què hi han participat quatre de les seves pel·lícules i en la qual va obtenir un premi amb 'la meva vida sense mi'.