Després de les crítiques, HBO llança un nou tràiler de 'Pàtria' en què recorda les víctimes

HBO Espanya ha llançat un nou tràiler de 'Pàtria' en què se succeeixen diverses imatges de la sèrie i en el qual es comença parlant dels "més de 800 assassinats" per la banda terrorista ETA, després de les crítiques que va rebre el càrtel promocional.













El vídeo, de més d'un minut de durada, recorda als "més de 800 assassinats" i també als "milers de ferits" durant "52 anys de terror". "El passat sempre torna", acaben mostrant les lletres sobreimpreses a les imatges d'aquest nou tràiler.





Un portaveu de la plataforma ha expliqueu que el tràiler forma part del "material de campanya" previst des de fa mesos per a 'Pàtria i que les crítiques no han portat a publicar aquesta peça. També ha descartat que es retiri l'anterior tràiler oficial, que segueix disponible en plataformes i xarxes socials.





"El tràiler oficial de la sèrie no s'ha tocat ni s'ha retirat, la campanya té una altra peça de vídeo i és la que estava per avui", ha assegurat. Així mateix, ha recordat que el tràiler oficial ja estava llest des de febrer --abans del retard de l'estrena de la sèrie, prevista per al maig, a causa de la pandèmia de coronavirus--.