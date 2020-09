El comerç minorista disminueix un 1,3% a la zona euro i un 0,8% a la UE

Al juliol de 2020, un mes marcat per una certa relaxació de les mesures de contenció del COVID-19 en molts Estats membres, el volum de comerç minorista desestacionalitzat va disminuir un 1,3% a la zona de l'euro i un 0,8% en la UE, en comparació amb juny de 2020, segons a estimacions de l'Eurostat, l'oficina d'estadística de la Unió Europea.









Al juny de 2020, el volum de comerç minorista va augmentar un 5,3% a la zona de l'euro i un 5,1% a la UE.

Al juliol de 2020 en comparació amb juliol de 2019, l'índex de vendes al detall ajustat al calendari va augmentar un 0,4% a la zona de l'euro i un 0,7% a la UE.

Comparació mensual per sector minorista i per Estat membre

A la zona de l'euro, al juliol de 2020, en comparació amb juny de 2020, el volum de comerç minorista va disminuir un 2,9% per als productes no alimentaris, es va mantenir sense canvis per als aliments, begudes i tabac i va augmentar un 4 , 3% per als combustibles d'automoció.

Per la seva banda, a la UE, el volum de comerç minorista va disminuir un 2,3% per als productes no alimentaris, mentre que va augmentar un 0,1% per als aliments, begudes i tabac i un 4,6% per als combustibles d'automoció.

Entre els estats membres de què es disposa de dades, les majors disminucions de l'volum total del comerç minorista es van registrar a Bèlgica (-5,1%), Finlàndia (-2,0%) i Estònia (-1,5%) . Els majors increments es van observar a Portugal i Romania (tots dos van tenir un increment del 3,9%), així com Malta (+ 3,2%).

Comparació anual per sector minorista i per Estat membre

A la zona de l'euro, al juliol de 2020, el volum del comerç minorista va augmentar en comparació amb juliol de 2019 un 1,5% per a aliments, begudes i tabac i un 0,5% per a productes no alimentaris, mentre que el combustible per automòbils va disminuir un 10,8%.

A la UE, el volum de comerç minorista va augmentar un 1,5% per als productes no alimentaris i un 1,1% per als aliments, begudes i tabac, mentre que els combustibles per a automòbils van disminuir un 9,6%.

Entre els estats membres de què es disposa de dades, els majors increments anuals del volum total del comerç minorista es van registrar a Irlanda (+ 9,1%), Lituània (+ 6,8%) i els Països Baixos (+ 6, 0%). Les majors caigudes es van observar a Bulgària (-17,5%), Malta (-8,1%) i Luxemburg (-6,1%).