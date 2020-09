31 dones han estat assassinades per violència de gènere en el que va d'any

El Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crim masclista la mort d'una dona de 33 anys el cos va ser trobat sense vida el passat 29 d'agost a la província de València, assassinada presumptament per la seva parella sentimental el 23 d'agost.









Amb aquest nou crim, el nombre de dones assassinades per la seva parella o exparella és de 31 el 2020 ja 1.064 des de 2003, data en què es van iniciar les estadístiques. El Ministeri investiga també altres dos casos com a possibles crims masclistes.





Es tracta de la xifra més baixa des que es realitzen estadístiques en 2003, encara que propera, tot i el confinament a les d'altres anys, com 2016 o 2018, quan es registraven l'hora d'ara 33 i 34 víctimes mortals, respectivament. En 2019, a hores d'ara de l'any, havien estat assassinades 43 dones.





L'última víctima no tenia ni filles ni fills menors d'edat i no hi havia denúncies prèvies per violència de gènere, a l'igual que les altres 25 assassinades en el que va d'any.





De el total de les víctimes, vint eren espanyoles i 24 d'elles convivien amb el seu presumpte assassí. Dels agressors, sis d'ells es van suïcidar i cinc d'ells ho van intentar sense èxit.





Per comunitats autònomes, Andalusia i Catalunya són les que concentren un major nombre de casos amb sis mortes cadascuna, seguides de Comunitat Valenciana, amb quatre, i Castella-la Manxa, amb tres. Galícia, Canàries, Comunitat de Madrid i Múrcia tenen dues víctimes cadascuna i Astúries, Balears, Castella i Lleó i el País Basc amb un.