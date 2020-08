Detingut un magistrat del Tribunal Constitucional acusat de violència de gènere

La Guàrdia Civil ha detingut el magistrat del Tribunal Constitucional Fernando Valdés causa d'una acusació per presumpta violència de gènere, segons han confirmat fonts policials.









El magistrat va ser detingut per agents de la Guàrdia Civil al seu domicili de Majadahonda (Madrid) després d'una denúncia tramitada la passada nit per la seva dona en el marc d'un possible delicte de violència de gènere.





El jutge Fernando Valdés va ser proposat pel PSOE al Tribunal Constitucional, càrrec que va accedir des 2012. Havia d'haver estat renovat fa un any.