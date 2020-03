El Tribunal Constitucional i les estructures d'Estat: els ensenyaments del Comte de Romanones

La voràgine de successives notícies fa que una notícia faci antiga l'anterior i passin desapercebudes notícies importants per a la generalitat dels espanyols i el seu futur.





A finals de novembre de 2019, va aparèixer la notícia que el Tribunal Constitucional havia avalat la nova legislació per als contractes del Codi Civil de Catalunya. Més concretament, la sentència 132/2019, de 13 de novembre, resolia el recurs d'inconstitucionalitat interposat pel president de Govern contra la Llei de Parlament de Catalunya 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes. Per una ajustada majoria de set vots contra cinc i amb quatre vots particulars de calat, el Tribunal Constitucional va decidir declarar constitucional l'esmentada Llei, excepte un article de naturalesa processal, la qual cosa posa de manifest que no ha estat una sentència pacífica. I no és dada menor que el ponent hagi estat el magistrat Juan Antonio Xiol Ríos.













Per entendre la importància d'aquesta sentència és necessari fer una mica d'història recent. Aquesta Llei, abans de la seva aprovació, va ser presentada en els albors del «Procés», en dues ocasions al Parlament de Catalunya. A la primera (any 2013) era conseller de Justícia Germà Gordó (investigat pel cas del 3%), qui en el seu moment va anunciar al Parlament que la seva finalitat era «culminar una estructura d'Estat» ja que «no només les institucions ho són , també en formen part les estructures de Dret ». En la segona (any 2016), era conseller Carles Mundó -condemnat després pel Tribunal Suprem per desobediència als mandats del Tribunal Constitucional- qui la va presentar al Parlament de Catalunya, com una «autèntica estructura d'Estat». De fet, les estructures d'Estat, dins del pla independentista, eren necessàries per a dur a terme la independència de forma efectiva i immediata o en un curt termini de temps. Així es va reconèixer en el Llibre blanc per a la Transició nacional (2014), preparat pel Consell Assessor per a la Transició nacional, on s'establia que el naixement del nou Estat català implicava, entre els seus objectius bàsics, preparar internament la creació del nou Estat i , per això, calia anar creant les estructures d'Estat necessàries per la creació i posada en funcionament del nou Estat independent.





Durant la tramitació com a projecte de llei, va ser sotmès a debat en Comissió (10 de juny de 2006), entre els ponents va estar el catedràtic de Dret Civil de la UAB, Lorenzo Prats Albentosa, qui va fer una duríssima crítica al projecte de la qual cal destacar que aquesta Llei trencava amb la unitat de mercat i no respectava les regles de joc constitucional i, especialment, advertia que «el poder legislatiu del nostre Govern va presentar un projecte, un projecte que té una intencionalitat també política: ..., enfrontar ambla regulació del Codi civil general» i que «aquest projecte de llei que ens presenta el Govern de Catalunya intenta, en aquest moment, crear un dret civil ex novo. I ho sento molt, però és un plantejament d'enfrontament, i no crec que sigui el plantejament que jo li vull recomanar al meu legislador amb l'advertència clara que «el relativisme no ens portarà cap cosa bona en el futur», cridant al Parlament a la responsabilitat.





Aquests són els vímets amb què es va construir aquesta Llei: ser una estructura d'Estat i un element polític de confrontació amb l'Estat. Vímets que, ara, sorprenentment ha validat aquesta sentència de Tribunal Constitucional.





El dret civil constitueix la branca del dret que regula les principals relacions de les persones i resulta d'aplicació universal per a tots els ciutadans. És a dir, el dret civil és garantia de cohesió social. La fragmentació del Dret civil en multitud de legislacions va ser valorada històricament com un endarreriment. Per contra, la idea napoleònica de la codificació, com una única llei per a tots, va ser un dels passos més importants cap al progrés i la modernitat. Permetre que, de nou, es dispersi la normativa civil en multitud de normes autonòmiques en una matèria tan important com és la contractació és un endarreriment en un món globalitzat on, paradoxalment, la integració europea comporta la uniformització i harmonització normativa enfront de la dispersió heterogènia de normatives nacionals i, no diguem, autonòmiques.





La veritat és que la majoria de la doctrina jurídica ha rebut aquesta sentència de Tribunal Constitucional amb sorpresa, desconcert, perplexitat, enuig, frustració i consternació. Veu en aquesta sentència un insòlit desviament de la trajectòria de la jurisprudència constitucional i d'una absoluta incoherència amb les seves decisions precedents.





Això té una explicació. Aquesta sentència, en realitat, implica una autèntica mutació constitucional en permetre que una comunitat autònoma reguli matèries civils que, fins ara i amb contumàcia, el Tribunal Constitucional havia reservat a l'Estat. I es produeix en un context polític i social de dilució de l'ordre constitucional de 1978. Ja es comencen a apreciar canvis legislatius que no només afecten el consens i a l'esperit constitucional, sinó que afecten aspectes substancials de la Constitució. S'aprecien i als canvis constitucionals a través de la legislació anunciada pel nou Govern de Pedro Sánchez, Podem i els seus socis nacionalistes, cosa que alguns vaticinaven anaven a intentar en aquesta legislatura.





D'aquí la importància de l'elecció dels magistrats, tant del Tribunal Constitucional com dels membres de Consell General del Poder Judicial, que poden determinar que matèries que tenien un consens social i jurídic, de cop i volta, facin un gir copernicà cap a postures properes a les posicions de Govern i els seus socis de legislatura. Xiol Ríos va ser nomenat amb l'etiqueta de jutge progressista i, a la vista està, ha provocat el primer canvi constitucional a través d'aquesta estranya sentència d'un calat polític futur indubtable. Seguint el Comte de Romanones que deia «Faci vostè les lleis, que ja faré jo els reglaments» amb aquesta sentència el magistrat Xiol Ríos ha fet seves les paraules amb un «Facin vostès la Constitució, que ja faré jo la sentència que la modifiqui» .





El Tribunal Constitucional ha avalat amb aquesta sentència, per primera vegada en la història de l'Espanya constitucional, una estructura d'Estat d'un futur Estat català independent. I, al menys, permet que en un futur proper pugui existir una autèntica situació de confederació d'Estats de facto si, finalment, el govern de Pedro Sánchez segueix fent cessions i transferències als independentistes. Es complirà la maledicció xinesa «Tant de bo et toqui viure temps interessants».