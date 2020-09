L'OMS recorda que al principi la vacuna serà "limitada" i els més exposats tindran prioritat

El director de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha assenyalat que quan es tingui una vacuna eficaç contra la Covid-19 caldrà tenir en compte que "inicialment" la "oferta serà limitada", de manera que s'haurà de "donar prioritat a la vacunació dels treballadors essencials i dels més exposats".













En altres paraules, caldrà "vacunar algunes persones en tots els països, en lloc de a totes les persones en alguns països", ha assenyalat en la roda de premsa celebrada aquest divendres a Ginebra, on ha apostat per "utilitzar-la de manera eficaç".





"Amb el temps, a mesura que augmenta la producció, volem que totes les persones de tot el món tinguin accés a les vacunes. Però inicialment, quan l'oferta és limitada, s'ha de donar prioritat a vacunar els treballadors essencials i als que estan en major risc, incloses les persones grans i les persones amb malalties subjacents ", ha assenyalat.





"Això no és només un imperatiu moral i un imperatiu de salut pública, també és un imperatiu econòmic. En el nostre món interconnectat, si les persones dels països d'ingressos baixos i mitjans es perden les vacunes, el virus seguirà matant i la recuperació econòmica a nivell mundial es retardarà. per tant, l'ús de les vacunes com un bé públic mundial és d'interès nacional per a tots i cadascun dels països ", ha afegit.





Segons la seva opinió "el nacionalisme de les vacunes perllongarà la pandèmia, no la escurçarà". Per aquest motiu, ha destacat un cop més la instal·lació COVAX, que és el mecanisme internacional acordat per garantir un accés mundial equitatiu a les vacunes, que ha posat l'OMS i que es defineix com "solidaritat en acció".





COVAX garanteix l'accés a la cartera de vacunes candidates més gran de món. "El nostre soci, la Coalició per a les Innovacions i la Preparació per a les Epidèmies (CEPI) està donant suport 9 vacunes candidates que estaran disponibles per al Centre si tenen èxit, set de les quals es troben en assajos clínics", ha explicat.





Actualment, la plataforma està en converses sobre quatre vacunes prometedores; a més altres nou candidats que es troben en les primeres etapes de desenvolupament estan sent avaluats per a la seva inclusió en el Mecanisme.





A hores d'ara, 78 països i economies d'ingressos alts i mitjans alts han confirmat que participaran en el Fons COVAX, i el nombre està creixent. Encara que, encara poden sumar-se més, pel que Tedros ha instat els que encara no s'han unit a fer-ho abans de l'18 de setembre.