L'OMS adverteix d'un possible augment per la tornada a les escoles i la temporada de grip

El director regional de l'OMS Europa, Hans Kluge, ha advertit d'un possible gran increment de la pandèmia de Covid-19 en els propers mesos de transició de l'estiu a la tardor, donada la conjunció de la volta als collegis, la temporada de grip i la major mortalitat dels ancians durant l'hivern.













"És un moment difícil ara quan passem de l'estiu a la tardor amb tres fenòmens que s'ajunten: un és la reobertura de les escoles i l'any acadèmic. El segon és la temporada de grip, per la qual cosa demanem als grups de risc que es vacunin contra la grip al més aviat possible. I el tercer fenomen és l'excés de mortalitat que veiem en els ancians durant l'hivern", ha ressaltat aquest dijous en roda de premsa virtual, en la qual ha apuntat que "la vigilància és realment la paraula clau" per atallar el virus.





Kluge ha alertat d'un augment de la incidència" del Covid-19 en els grups d'edat més joves per tota Europa. "El nostre missatge ha estat consistentment que ningú és invencible. Pot ser que els més joves no necessàriament vagin a morir per això, però és un tornado amb una llarga cua i és una malaltia multiorgánica. El virus està atacant els pulmons, però també el cor i altres òrgans i és una etapa en la qual la gent més jove, particularment amb l'arribada de l'hivern, estarà en contacte més proper amb la població d'edat avançada", ha comentat.





En aquest sentit, veu possible un augment del nombre de morts tant en aquest grup de població com en la resta de ciutadans. "No volem fer prediccions innecessàries, però és definitivament una de les opcions que en un moment donat hi haurà més hospitalitzacions i mortalitat", ha afirmat.





En qualsevol cas, ha defensat que Europa no es troba en una situació similar a la del principi de la pandèmia. "La clau és que no hem tornat a febrer. És cert que veiem en 32 dels 55 estats europeus un augment de la taxa d'incidència en 14 dies de més del 10 per cent. Així que definitivament hi ha un augment que està generalitzat a Europa, però al febrer ens va atrapar la velocitat i la devastació i l'opció per defecte era confinar", ha puntualitzat.





No obstant això, considera que ara "som molt més sofisticats en el coneixement del que funciona" contra el virus. "En aquest sentit, sabem que és possible manejar la transmissió del virus en la societat i tenir una economia en marxa i, molt important, tenir un sistema educatiu obert", ha reivindicat.





En concret, sobre la volta als collegis, ha recordat que el proper 31 d'agost se celebrarà una reunió virtual per a tots els països membres d'OMS Europa que tractarà la reobertura de les escoles. "Presentarem el que sabem: que no podem obrir societats sense obrir primer l'escola. Aquest ha estat el major trastorn a l'educació de la història, amb 1.600 milions d'alumnes afectats en més de 190 països, per la qual cosa la qüestió clau aquí és que depèn molt del nivell de transmissió en la comunitat", ha avançat.





"Sabem que l'entorn escolar no ha estat un contribuent principal al Covid-19, però també hi ha cada vegada més publicacions que se sumen al conjunt de proves que els nens sí juguen un paper en la transmissió, encara que fins ara hagi estat més vinculat amb les reunions socials. Així que aquesta és una de les incògnites, però definitivament una de les principals prioritats dels responsables polítics i de l'OMS", ha insistit.





D'altra banda, durant la roda de premsa s'han aportat detalls sobre la Comissió Paneuropea de Salut i Desenvolupament Sostenible engegada per OMS Europa per "repensar" les prioritats polítiques com a resposta a les pandèmies, que es va reunir ahir per primera vegada i estarà liderada per Mario Monti, exprimer ministre d'Itàlia i excomissari europeu.





Amb el suport d'un Consell Consultiu Científic, la Comissió supervisarà i dirigirà la recopilació i l'examen de les proves pertinents per una xarxa d'investigadors, professionals i científics de tota la regió. La Comissió haurà de completar la seva tasca i presentar el seu informe final per a setembre de 2021.





"És un exercici d'enfocament holístico per veure com la pandèmia ha de portar lliçons. No solament sobre com millorar i fer més resistents els sistemes de salut i d'atenció social, que és una tasca bastant gran, sinó també sobre quins canvis hauria de portar en la forma en què es prenen les decisions polítiques al més alt nivell dels governs", ha comentat Monti.